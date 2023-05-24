Beşiktaş Şenol Güneş'in olmazsa olmazını Galatasaray'a kaptırdı

Sezon başında Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz'ın Beşiktaş'a geri döneceği konuşulurken, transfere Galatasaray da dahil oldu.

Beşiktaş'tan İskoç ekip Rangers'a transfer olan fakat istediği forma şansını orada bulamayan milli oyuncu bu sezon yalnızca 13 maçta forma giyebildi. Forma giyip, kendini geliştirebileceği bir takımda forma giymek isteyen 22 yaşındaki oyuncu için Galatasaray devreye girdi. Beşiktaş'ın altyapısından çıkan Rıdvan Yılmaz ile ilgilenen Galatasaray, genç oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmayı planlıyor. Türk olmasından dolayı yabancı kontenjanına takılmayan Rıdvan Yılmaz'ı transfer edip elini rahatlatmak isteyen sarı-kırmızılılar girişimlere başladı. Takımda istediği forma şansını bulamayan Rıdvan Yılmaz için ayrılığa sıcak bakan Rangers, 2 milyon euro civarında gelebilecek teklife 'evet' diyebileceği iddia edildi.