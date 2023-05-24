  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. Beşiktaş Şenol Güneş'in olmazsa olmazını Galatasaray'a kaptırdı

Beşiktaş Şenol Güneş'in olmazsa olmazını Galatasaray'a kaptırdı

Beşiktaş Şenol Güneş'in olmazsa olmazını Galatasaray'a kaptırdı
Güncelleme:

Sezon başında Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz'ın Beşiktaş'a geri döneceği konuşulurken, transfere Galatasaray da dahil oldu.

 Beşiktaş'tan İskoç ekip Rangers'a transfer olan fakat istediği forma şansını orada bulamayan milli oyuncu bu sezon yalnızca 13 maçta forma giyebildi. Forma giyip, kendini geliştirebileceği bir takımda forma giymek isteyen 22 yaşındaki oyuncu için Galatasaray devreye girdi.

Beşiktaş'ın altyapısından çıkan Rıdvan Yılmaz ile ilgilenen Galatasaray, genç oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmayı planlıyor. Türk olmasından dolayı yabancı kontenjanına takılmayan Rıdvan Yılmaz'ı transfer edip elini rahatlatmak isteyen sarı-kırmızılılar girişimlere başladı.

Takımda istediği forma şansını bulamayan Rıdvan Yılmaz için ayrılığa sıcak bakan Rangers, 2 milyon euro civarında gelebilecek teklife 'evet' diyebileceği iddia edildi.

 

 

Etiketler Beşiktaş Galatasaray beşiktaş rıdvan yılmaz galatasaray transfer rıdvan yılmaz transferi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Güneş'in yüzeyinin en detaylı görüntüleri yayınlandı
SPK 26 internet sitesini erişime engelledi
Marmaray'da tekme tokat kavga
İstanbul'da alkollü sürücü dehşeti: 4 kişi öldü!
Benzin ve motorine yine yeniden zam göründü
Kuyumcular Odası Başkanı altın fiyatları için uyardı
Doya Doya Moda'nın birincisiydi... Son halini gören tanıyamadı
A Spor'da Hakan Şükür krizi! Canlı yayındaki sözleri olay oldu
Adalet Partisi liderinden Sinan Oğan itirafı: ''Yönetim içinde olabiliriz'' dedi
İstanbul'da yabancı uyruklu vahşeti! Otomobille ezerek öldürdü