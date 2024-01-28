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Beşiktaş tek golle yıkıldı

Beşiktaş tek golle yıkıldı
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Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda karşılaştı. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Sivasspor'da Rey Manaj'ın ceza sahasından çektiği şut savunmaya da çarpıp yön değiştirdi. Ersin Destanoğlu topu kontrol etmek istediği sırada topu kontrol edemeyince top ağlarla buluştu.

PENALTI VAR'DAN DÖNDÜ

19. dakikada Baktiyor Zaynutdinov'un açtığı ortada Salih Uçan topu göğsüyle kontrol ettiği sırada ceza sahası içine girdi. Achilleas Poungouras'ın müdahalesiyle yerde kalan Salih için hakem beyaz noktayı gösterdi. VAR'a gidenAli Şansalan, pozisyonun penaltı olmadığına kanaat getirdi.

Etiketler Beşiktaş beşiktaş sivasspor deplasman
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