Beşiktaş ve Alanyaspor'dan gol yağmuru! 6 gol, 1 kırmızı kart, 2 penaltı!

Spor Toto Süper Lig’in 2. haftasında Corendon Alanyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan ve gol yağmuruna dönüşen mücadelede maç 3-3 skorla bitti ve her iki ekip de 1'er puanı hanesine yazdırdı.

Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor, Beşiktaş'ı ağırladı. Alanya Kırbıyık Holding Stadyumu'ndaki mücadeleye yine hakem tartışması damga vurdu. Özellikle sosyal medyada, üst üste karşılıklı faullerle hayli sert geçen maçtan çok hakem Yasin Kol'un verdiği kararlar konuşuldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı Emrecan Uzunhan'ın gördüğü kırmızı kart ve verilmeyen faulleri eleştirdi. Maçın maçın ilk golü 3. dakikada N'Koudou'dan geldi. 21. dakikada Ghezzal'ın pasıyla ceza sahasına giren Salih Uçan Beşiktaş lehine farkı 2'ye çıkardı. 31. dakikada Ghezzal penaltı vuruşuyla takımını 3 -0 öne geçirdi. 15. dakikada Emrecan Uzunhan, Wilson Eduardo'ya kontrolsüz bir müdahalede bulununca gördüğü sarı kart, 37. dakikada bi defa Zinedine Ferhat'a eliyle yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarı karttan kırmızı karta dönüştü. Beşiktaş maçın kalanına 10 kişi devam etti. 45+3. dakikada Alanyaspor'dan Efkan Bekiroğlu serbest vuruştan takımının ilk golünü atarak farkı 2'ye indirdi. 81'inci dakikada Oğuz'un içeriye ortasında Beşiktaş'ın yeni transferi Saiss, ters bir vuruşla topu kendi kalesine gönderince maçta durum 3-2 oldu. 89'uncu dakikada ise Fernandes'in Zinedine Ferhat'a yaptığı müdahale sonrası Alanyaspor penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Candeias, 90+2'nci dakikada attığı golle skoru 3-3'e getirdi.