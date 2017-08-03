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  5. 03 Ağustos 2017 12:28

Beşiktaş Vida için harekete geçti

Dün akşam Young Boys karşısında 2-0 kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne kalamayan Dinamo Kiev, Vida'yı Beşiktaş'a razı oldu.

Beşiktaş Vida için harekete geçti
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Forvet hattının Negredo ile takviye eden Beşiktaş, Pepe'nin yanına partner arayışını sürdürüyor.

Beşiktaş’ın uzun süredir ilgilendiği Domagoj Vida’nın takımı Dinamo Kiev’in Şampiyonlar Ligi ön elemesinde elenmesiyle Siyah-beyazlı ekibe büyük bir fırsat doğdu.

UEFA kuralları gereği elemelerde veda eden takımların oyuncuları grup aşamasından itibaren bir başka takımın formasını giyebiliyor. Beşiktaş bu nedenle Vida transferi için yeniden Dinamo Kiev’in kapısını çalabilir. Eğer Dinamo Kiev gruplara kalsaydı Vida’nın Beşiktaş’ta oynama şansı kalmayacaktı. 

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