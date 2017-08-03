Beşiktaş Vida için harekete geçti

Forvet hattının Negredo ile takviye eden Beşiktaş, Pepe'nin yanına partner arayışını sürdürüyor.

Beşiktaş’ın uzun süredir ilgilendiği Domagoj Vida’nın takımı Dinamo Kiev’in Şampiyonlar Ligi ön elemesinde elenmesiyle Siyah-beyazlı ekibe büyük bir fırsat doğdu.

UEFA kuralları gereği elemelerde veda eden takımların oyuncuları grup aşamasından itibaren bir başka takımın formasını giyebiliyor. Beşiktaş bu nedenle Vida transferi için yeniden Dinamo Kiev’in kapısını çalabilir. Eğer Dinamo Kiev gruplara kalsaydı Vida’nın Beşiktaş’ta oynama şansı kalmayacaktı.