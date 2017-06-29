Beşiktaş'ın Pepe transferinde şok gelişme !

Pepe transferinde ısrarını sürdüren Beşiktaş, Paris Saint Germain Sportif Direktörü Antero Henrique engeline takıldı. Portekizli direktör, Porto döneminden tanıdığı Pepe'yi Fransız ekibine transfer etmek için devreye girdi.



Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Pepe'yi kadrosuna katmak için ısrarını sürdüren Beşiktaş, Paris Saint Germain engeline takıldı.

Siyah-beyazlılar ile birlikte Portekizli oyuncuyu transfer etmek için devrede olan Fransız ekibi, sportif direktörü aracılığı ile transferde bir adım öne geçmeye çalışıyor.

Kısa süre önce Paris Saint Germain'de göreve başlayan Henrique, Pepe'nin Porto'da oyandığı dönemde Portekiz ekibinin sportif direktörlüğünü yapıyordu.

34 yaşındaki futbolcu ile uzun yıllardır iletişimini devam ettiren Antero Henrique, Pepe'nin Fransız ekibi ile yaptığı görüşmelerde önemli rol oynuyor.

Beşiktaş yönetimi bir yandan Pepe'nin talep ettiği 5 milyon euro yıllık ücreti düşürmeye çalışırken, bir yandan da Henrique engelini aşmaya çalışıyor.

Portekiz ve Fransız basını, Paris Saint Germain'in Pepe'ye 4.5 milyon euro yıllık ücret önerdiğini iddia ederken, siyah-beyazlar son olarak yıllık 4 milyon euro teklifinde bulunmuştu.



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