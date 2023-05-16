  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. Beşiktaş'ın peşindeki 5 isim belli oldu

Beşiktaş'ın peşindeki 5 isim belli oldu

Beşiktaş'ın peşindeki 5 isim belli oldu
Güncelleme:

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda kadrosuna 5 oyuncuyu katmayı planlıyor.

Şampiyonluk yarışında iddiasını sürdüren ve rakipleri Galatasaray ile Fenerbahçe’nin puan kaybını bekleyen siyah-beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda en az 5 oyuncuyu kadrosuna katmayı hedefliyor.

Tecrübeli hocanın ilk raporunda, 11’de doğrudan forma giyebilecek seviyede stoper, sol kanat, forvet ve merkez orta sahaya 2 oyuncu transferi istediğini yönetime ilettiği öğrenildi. Bunun dışında takımdan ayrılacak isimlere göre diğer bölgelere de takviye gündeme gelecek.

Beşiktaş yönetimi, gelecek sezonun yeni yabancı futbolcu kuralının belli olmasının ardından listesindeki isimlerle görüşmeleri hızlandıracak. Güneş’in ayrıca bazı mevkilerde alternatif yerli oyuncu transferi için de liste hazırladığı bildirildi.

Etiketler Beşiktaş transfer beşiktaş şenol güneş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul’a bahar geldi! Şehrin ortasındaki bu manzarayı görenler inanamadı
Survivor'da kıyamet koptu: Ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu?
Sağanak yağışlar fena vuracak! Bu illerimizde yaşayanlar dikkat
MHP'nin oyları nasıl arttı ? İşte anketçileri ters köşeye yatıran ayrıntı
Dolar, Euro ve altın zirveye yerleşti
Hangi parti kaç vekil çıkardı? Meclis'teki sandalye dağılımı belli oldu
Çanakkale'da tarihi keşif: 108 yıl sonra kayıp şehitlik bulundu
İstanbul'un göbeğindeki isimsiz heykel olay oldu: ''Bu rezalet durmalı''
İşte AK Parti'de bakanlıklar için adı geçen isimler
Canlı yayında 2'nci turu çözdü, sosyal medya yıkıldı