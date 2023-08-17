Beşiktaş'ın Rashica videosu Galatasaraylıları ayağa kaldırdı

Beşiktaş'ın, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Milot Rashica'nın transferini duyurduğu video ortalığı karıştırdı. Beşiktaş'ın videoda Galatasaray stadyumunun görüntüsünü 10. Türkçe Olimpiyatları'nın düzenlendiği zamandan kullanıldığı iddia edildi. Sarı kırmızı kulüpten sert tepki geldi.

Milot Rashica'yı transfer eden Beşiktaş'ın duyuru videosunda Galatasaray stadyumunun görüntüsünü 10. Türkçe Olimpiyatları'nın düzenlendiği zamandan kullanıldığı iddiası ortalığı karıştırdı. Galatasaraylı taraftar, sosyal medyada tepkilerini dile getirdi.

ORTALIĞI KARIŞTIRAN RASHİCA VİDEOSU

Beşiktaş, geçen sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Milot Rashica'yı resmen renklerine bağladı. Kosovalı futbolcu için Norwich City'ye 5 milyon 250 bin euro bonservis bedeli ödeyecek olan Beşiktaş'ın transfer videosu ortalığı karıştırdı.

İstanbul Boğazı'nın en güzel yerinde, huzur içinde.



Hoş geldin Ｒａｓｈｉｃａ 😎 pic.twitter.com/l6Xd7DsOo3 — Beşiktaş JK (@Besiktas) August 16, 2023

"GÖRÜNTÜ TÜRKÇE OLİMPİYATLARI'NDAN" İDDİASI

Sosyal medya kullanıcıları, videoda Galatasaray stadyumu görüntülerinin,14 Haziran 2012'de Türk Telekom Arena'da düzenlenmiş olan 10. Türkçe Olimpiyatları etkinliğinden olduğunu iddia etti. Galatasaraylı taraftar bu duruma tepki gösterdi.

GALATASARAY'DAN SERT AÇIKLAMA

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Bir spor kulübünü bu konuların içine sokmaya çalışanların, toplumu bölmek ve birbirine düşman etmek için çaba gösteren vatan hainlerinden hiçbir farkı yoktur." ifadeleri kullanıldı.

İşte sarı-kırmızılılardan yapılan o açıklama;

"Bugün Beşiktaş JK tarafından paylaşılan videoda kullanılan görüntüye istinaden devam eden spekülasyonlar üzerine kulübümüz bu açıklamayı ilk ve son defa yapacaktır.

Galatasaray Spor Kulübü, bu vatan için canını vermiş kahramanların beşiği olmuş, onlar tarafından kurulmuş bir spor kulübüdür.

Cumhuriyet'in aydınlık yüzü Galatasaray'ı direkt ya da dolaylı şekilde bu ülkeye büyük zararlar vermek için uğraşan, kanlı bir terör örgütü ile yan yana göstermeye çalışan her kimse öncelikle müfteridir.

Bir spor kulübünü bu konuların içine sokmaya çalışanların, toplumu bölmek ve birbirine düşman etmek için çaba gösteren vatan hainlerinden hiçbir farkı yoktur.

Türk sporunun içine rekabeti değil hainliği sokmaya çalışan her kim olursa onun karşısında biz duracağız.

Paylaşılan bu videonun altında imzası olan kim varsa onlardan oynadıkları bu kirli oyunun hesabını soracağız."

NE OLMUŞTU?

Uluslararası Türkçe Olimpiyatlar, ilki 2003 yılında yapılan ve tüm dünyadan öğrenci ve öğretmen alanlarında katılımcıları bulunan yarışmadıydı. Olimpiyatlar çerçevesinde Türkiye'ye getirilen öğrenciler Türkçe şarkı ve şiir okuyor, halk oyunları gösterisi yapıyordu. Bu çerçevede Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yurt dışı okullarında Türkçe eğitim verildiği ve Türkçe'nin öğretildiği katılımcılara gösteriliyordu.