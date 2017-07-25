Beşiktaşlı futbolcuların Pepe heyecanı

Futbolcular, Portekizli yıldız için, “Onunla birlikte forma giyecek olmak heyecan verici. Yeni sezonda rakip forvetlerin korkulu rüyası olacak. Takımımız için önemli bir güç” yorumlarında bulundular.



Teknik direktör Şenol Güneş’in isteği doğrultusunda savunma hattını dünyaca ünlü bir yıldızla güçlendiren Beşiktaş, son 10 yılını İspanya La Liga devi Real Madrid’te geçiren Pepe’yi renklerine bağlamıştı.

Portekiz Milli Takımı’yla Konfederasyonlar Kupası’na katıldığı için Siyah-Beyazlılar’ın İstanbul ve Çin’deki çalışmalarında yer almayan 34 yaşındaki futbolcu, Kartal’ın önceki akşam İspanya’daki kampına katıldı. Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken başarılı futbolcu, takım arkadaşlarıyla kısa sürede kaynaştı. Dünyaca ünlü bir futbolcuyla daha aynı formayı giymenin heyecanını yaşayan oyuncular, kendi aralarında yaptıkları sohbetlerde, “Onunla birlikte forma giyecek olmak heyecan verici. Yeni sezonda rakip forvetlerin korkulu rüyası olacak. Takımımız için önemli bir güç olacak” yorumlarında bulundukları bildirildi.

‘Beşiktaş’ta olmak benim için bir şans’

Siyah-Beyazlı formayla çıktığı ilk idmanının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Pepe, “Takımla ilk idmana çıktım. Teknik ekip olsun, takım arkadaşlarım olsun, herkesle tanıştım. Burada olmaktan dolayı çok gururluyum. Beşiktaş’ta olmak benim için bir şans. Bu şansı bana tanıdıkları için, aralarına aldıkları için herkese teşekkür ettim. Onlar için çalışacağımı söyledim. Sıkı çalışarak çok iyi bir sene geçirebiliriz” ifadelerini kullanmıştı.

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