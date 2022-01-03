  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. Beşiktaş'ta büyük şok! 5 yıldız isim kadro dışı

Beşiktaş'ta büyük şok! 5 yıldız isim kadro dışı

Beşiktaş'ta büyük şok! 5 yıldız isim kadro dışı

Beşiktaş'ın Süper Kupa finalinde karşılaşacağı Antalyaspor maçı öncesi 5 oyuncu kamp kadrosundan çıkarıldı.

Beşiktaş tarafından yapılan açıklamada, "Üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları gösteren futbolcularımız; Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı kamp kadrosundan çıkarılmıştır" ifadeleri kullanıldı. 

 

Etiketler Beşiktaş beşiktaş Necip Uysal Can Bozdoğan Güven Yalçın Salih Uçan Serdar Saatçı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
TÜİK merakla beklenen enflasyon rakamlarını açıkladı
Dolar, Euro ve altının enflasyon rakamlarına ilk tepkisi
İslam Memiş'ten altın fiyatları için olay olacak tahmin
İçişleri Bakanlığı Bakan Soylu'nun o fotoğrafını böyle açıkladı
Kanadoğlu geri döndü: ''Erdoğan'ın suçu şiir okumak değildi''
Burası Afrika değil Tokat! Görenler şaştı kaldı
O Ses Türkiye'de ''yeni bir aşkın'' ilk izleri... İzleyicinin gözünden kaçmadı!
Fox TV'nin ''Maske Kimsin Sen'' programına incelemesi
Sigara ve alkole okkalı ÖTV zammı
İşte zamlı emekli maaşları! Kuruşu kuruşuna hesaplandı