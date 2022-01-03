Beşiktaş'ta büyük şok! 5 yıldız isim kadro dışı
Beşiktaş'ın Süper Kupa finalinde karşılaşacağı Antalyaspor maçı öncesi 5 oyuncu kamp kadrosundan çıkarıldı.
Beşiktaş tarafından yapılan açıklamada, "Üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları gösteren futbolcularımız; Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı kamp kadrosundan çıkarılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
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