Beşiktaş'ta büyük şok! 5 yıldız isim kadro dışı

Beşiktaş'ın Süper Kupa finalinde karşılaşacağı Antalyaspor maçı öncesi 5 oyuncu kamp kadrosundan çıkarıldı.

Beşiktaş tarafından yapılan açıklamada, "Üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları gösteren futbolcularımız; Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı kamp kadrosundan çıkarılmıştır" ifadeleri kullanıldı.