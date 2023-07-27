Beşiktaş'ta Coutinho depremi!

Transfer sezonunda bir türlü taraftarının yüzünü güldüremeyen Beşiktaş yönetimi Coutinho transferinden de eli boş döndü.

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Josef de Souza, Coutinho'nun Beşiktaş hakkında verdiği kararı açıkladı.

Coutinho ile çok yakın arkadaş olan Josef, Brezilyalı'nın Beşiktaş'a transfer olması için çok uğraştığını belirtti.

Josef de Souza yaptığı açıklamada "Biz elimizden geleni yaptık ama olmadı, Beşiktaş denedi, uğraştı, Ceyhun Kazancı elinden geleni yaptı, Coutinho, Türkiye'ye gitmeyecek, başka planları var ve ona saygı duyuyorum."