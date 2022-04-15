  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. Beşiktaş'ta ipi çekilen golcüye Fenerbahçe talip oldu

Beşiktaş'ta ipi çekilen golcüye Fenerbahçe talip oldu

Beşiktaş'ta ipi çekilen golcüye Fenerbahçe talip oldu

Sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacak olan Kanadalı yıldız Cyle Larin'in menajerleri, oyuncuyu Fenerbahçe yönetimine önerdi.

Sarı-Lacivertliler, Avrupa'nın çeşitli liglerinden oyuncuları yakından takip ederken, sol kanat için son öneri ezeli rakip Beşiktaş'ın oyuncusu Cyle Larin'in menajerlerinden geldi.

Sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacak olan Kanadalı yıldızın menajerleri, oyuncuyu Fenerbahçe yönetimine önerdi.

Larin'in maliyetinin yıllık 2 milyon Euro olduğu, bununla birlikte imza parası talebinin de bulunduğu öğrenildi.

26 yaşındaki oyuncunun temsilcileri ayrıca 3 yıllık anlaşma istediklerini de iletti.

Fenerbahçe yönetimi, bu öneriye olumlu veya olumsuz bir yanıt vermezken, sezon sonu takım planlaması yapılacak ve ardından da Larin için pazarlık başlayacak.

Etiketler Beşiktaş Fenerbahçe Larin cyle larin transfer beşiktaş fenerbahçe
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Trafik sigortasına rekor zam! Artık her ay zamlanacak
Göğüs dekolteli fotoğraflarıyla gündeme gelmişti: Bahar Candan'ın makyajsız hali olay oldu
Genç sporcunun korkunç ölümü! Cesedi tanınmaz halde bulundu
Türkiye'nin ''şakkadanak ekonomisti'' Necmettin Batırel: İnsanlar artık zamlardan rahatsız olmuyor
Zafer Partisi lideri Özdağ canlı yayında çok sinirlendi!
Akaryakıt fiyatlarına yine, yeniden zam geliyor!
Miss Turkey güzeli kabusu yaşadı: Önce darp edildi ardından alıkonuldu
İstanbul trafiğinde ''çocuk sürücü'' şoku Gören inanamadı
İkinci el araçlarda KDV zammı fiyatları uçurdu: Daha kötüsü yolda!
Paylaşım rekoru kırıyor: İşte zam haberini duyan Atatürk'ün verdiği tepki