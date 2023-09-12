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  5. Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'a sürpriz teklif

Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'a sürpriz teklif

Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'a sürpriz teklif
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Beşiktaş'ın Teknik Direktör Şenol Güneş'in yardımcısı olarak Siyah-Beyazlık kulübe geri dönen Burak Yılmaz için sürpriz bir adım atıldı. Yönetim Burak Yılmaz'a yeniden futbolcu lisansı teklif etti.

Son olarak Hollanda ekibi Fortuna Sittard'da forma giyen ve burada futbolculuk kariyerini sonlandıran Burak Yılmaz, daha önce formasını da giydiği Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcısı olarak göreve başlamıştı.

Siyah-Beyazlı teknik ekipte bir süredir görev yapan Yılmaz için çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Fatih Doğan'ın haberine göre Beşiktaş yönetimi Burak Yılmaz'a 'sahalara geri dön' teklifinde bulundu. Siyah-Beyazlı kurmaylar, Yılmaz'a lisans çıkarmak istediği öne sürüldü.

Burak Yılmaz'ın ise bu teklife pek sıcak bakmadığı da gelen bilgiler arasında.

 

 

Etiketler Beşiktaş beşiktaş burak yılmaz transfer lisans
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