Boffin'den 3 yıllık imza

Spor Toto Süper Lig’in iddialı ekiplerinden Antalyaspor, geçen sezon Eskişehirspor’da forma giyen 29 yaşındaki kaleci Ruud Boffin ile anlaştı. Sabah saatlerinde Antalya’ya gelerek sağlık kontrolünden geçen Belçikalı kaleci, Ruud Boffin ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Antalyaspor’un ilerleyen günlerde Atilla Konuk Tesisleri’nde düzenleyeceği törenle Boffin’i taraftarına tanıtacak.
Boffin’i renklerine bağlayan kırmızı beyazlılarda, 4 yıldır Antalyaspor formasını giyen 35 yaşındaki kaleci Sasso Fornezzi ile yolların ayrılması bekleniyor.