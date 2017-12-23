Bursaspor - Gençlerbirliği: 1-1

Spor Toto Süper Lig 17. hafta mücadelesinde Bursaspor ile Gençlerbirliği 1-1 berabere kaldı ve ligin ilk yarısındaki son maçında iki ekip puanları paylaştı.

Karşılaşmanın ilk yarısında Bursaspor’un baskılı oyunu vardı. Ancak ev sahibi ekip gol fırsatlarını değerlendiremezken ilk yarı golsüz beraberlikle sona erdi.

İkinci yarının 52. dkaikasında şse Peta Skuletic’in attığı golle 1-0 öne geçen Gençlerbirliği, 65. dakikada Titi’nin attığı golle üstünlüğünü koruyamadı ve skor 1-1’e geldi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1’lik beraberlikle sona erdi. Bu sonucun ardından Bursaspor ligin ilk yarısını 25 puanla, Gençlerbirliği ise 14 puanla tamamladı.

Bursaspor ligin ikinci yarısındaki ilk maçında sahasında Medipol Başakşehir’i ağırlarken Gençlerbirliği deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak.