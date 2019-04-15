Büyükşehir Belediye Erzurumspor 2 - 1 Akhisarspor (Spor Toto Süper Lig)

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında Akhisarspor'u 2-1 yendi.

Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 73. dakikada İbrahim Akdağ ve 77. dakikada Gilles Sunu attı. Akhisarspor'da 61. dakikada Elvis Manu'nun attığı gol ise puan için yeterli olmadı.

Bu sonucun ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Hamza Hamzaoğlu ile ilk galibiyetine ulaşarak puanını 25 yaptı ve son sıradan kurtulup 17. sıraya çıktı. Akhisarspor ise 24 puan ile son sıraya geriledi.

Süper Lig'in 29. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Göztepe deplasmanında bir kritik maça daha çıkacak. Akhisarspor ise Antalyaspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada sol kanattan Opseth’in ortasında müsait pozisyondaki Sunu çalımlarla ceza sahasına girmek istedi ama bu topa savunma ayak koydu.

5. dakikada Manu ceza sahası dışından sert vurdu, kaleci Sehic topu yumruklarıyla uzaklaştırdı.

22. dakikada Serginho’nun pasında Manu sağ çaprazdan ceza sahasına girer girmez vurdu top kalecide kaldı.

26. dakikada Sunu’nun pasında ceza sahası dışında topla buluşan Eduok sert vurdu top üstten dışarı çıktı.

29. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda müsait pozisyondaki Kone kafayla vurdu, top yandan dışarı çıktı.

31. dakikada Bokila’nın pasında topla buluşan Aykut sert vurdu top üstten dışarı çıktı.

42. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Kone kafayla vurdu. Müsait pozisyondaki Sunu topa vuramadı.

İkinci yarı

48. dakikada orta sahada topu alan Manu, ceza sahasının önünde iki kişiyi çalımlayıp kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda Sehic gole izin vermedi.

56. dakikada ev sahibi ekip gole çok yaklaştı. Sağdan ceza sahasına giren Eduok'un kaleciyle karşı karşıya vuruşunda, Lukac topu ayaklarıyla çıkardı.

60. dakikada Akhisarspor öne geçti. Soldan çizgiye inen Güray Vural'ın yerden ortasında, Manu arka direkte topu ağlara gönderdi: 0-1.

73. dakikada mavi-beyazlı ekip eşitliği yakaladı. Hızlı gelişen atakta soldan Emrah Başsan'ın ortaladığı topu İbrahim Akdağ filelerle buluşturdu: 1-1.

77. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Sağ kanattan Emrah Başsan'ın yaptığı ortada, ceza sahası içinde Sunu meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 2-1.

82. dakikada orta sahada topu kazanan Barbosa'nın uzaktan çektiği şutta kaleci Sehic meşin yuvarlağın sahibi oldu.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Erzurum Kazım Karabekir

Hakemler: Suat Arslanboğa, Kerem Ersoy, Erdinç Sezertam

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Sehic, Tolga Ünlü, Kanstrup, Leo, Hakan Arslan, Taylan Antalyalı, Kone (Dk. 66 İbrahim Akdağ), Sunu, Obertan, Eduok (Dk. 90 Scuk), Opseth (Dk. 60 Emrah Başsan)

Akhisarspor: Lukac, Zeki Yavru, Cocalic, Caner Osmanpaşa, Kadir Keleş, Serginho, Rotman, Güray Vural (Dk. 70 Barbosa), Aykut Çeviker (Dk. 82 Bilal Kısa), Manu, Bokila (Dk. 82 Cikalleshi)

Sarı kart: Dk. 17 Zeki Yavru, Dk. 67 Serginho (Akhisarspor), Dk. 63 Emrah Başsan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Goller: Dk. 60 Manu (Akhisarspor), Dk. 73 İbrahim Akdağ, Dk. 77 Sunu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

