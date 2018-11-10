Çaykur Rizespor 1 - 2 Medipol Başakşehir

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında ligin son sırasındaki Çaykur Rizespor ile lider Medipol Başakşehir karşılaştı. Mücadeleye iki takımda kontrollü başladı. Maçın ilk yarısı başladığı gibi 0-0 sona erdi.

İkinci devrede oyuna ağırlığını koyan Başakşehir, 52. dakikada Manuel da Costa ve 64'te Riad Bajic'in golleriyle deplasmanda 2-0'lık üstünlüğü yakaladı.

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Dakikalar 79'u gösterdiğinde Vedat Muriqi, Rizespor adına farkı bire indirse de bu gol Karadeniz ekibine yetmedi ve mücadele 2-1 sona erdi.

Bu sonuçla Başakşehir puanını 27'ye yükseltirken, Rizespor ise 8 puanda kaldı.

ÇAYKUR RİZESPOR 1 - 2 MEDIPOL BAŞAKŞEHİR

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, Cevdet Kömürcüoğlu

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı (Dk. 64 Süleyman Koç), Brabec, Koray Altınay (Dk. 45 Ali Çamdalı), Mehmet Uslu, Saadane, Robin Yalçın, Umar, Samudio (Dk. 76 Gladkyy), Boldrin, Vedat Muric

MEDIPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caicara, Epureanu, Da Costa, Clichy, Mahmut Tekdemir (Dk. 75 Emre Belezoğlu), İrfan Can Kahveci (Dk. 84 Gökhan İnler), Visca, Mossoro (Dk. 66 Arda Turan), Napoleoni, Bajic

GOLLER: Dk. 52 Da Costa, Dk. 64 Bajic (Medipol Başakşehir), Dk. 79 Vedat Muric (Çaykur Rizespor)

SARI KARTLAR: Dk. 41 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Dk. 42 Robin Yalçın, Dk. 90+1 Saadane (Çaykur Rizespor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 1: Savunmanın arkasına atılan pasta Visca'nın sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan üzerine gelen topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

DAKİKA 20: Sol kanattan Mehmet Uslu'nun ceza sahası içerisine ortasında Vedat Muric'in kafa vuruşunda, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı yumruklarıyla uzaklaştırdı.

DAKİKA 24: Samudio'nun ara pasında ceza sahası içerisine giren Vedat Muric'in yerden vuruşunda, kaleye gitmekte olan topu Mert Günok yatarak kornere çeldi.

DAKİKA 26: Visca'nın savunmayı geçtikten sonra sağdan ceza sahası içerisine ortasında, altı pas üzerindeki Napoleoni boş kaleye istediği vuruşu yapamayınca, konuk ekip mutlak golden oldu.

DAKİKA 38: Mossoro'nun sağdan ceza sahası içerisine ortasında altı pas üzerindeki Bajic'in plase vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 51: Mahmut Tekdemir'in yerden sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan topu yatarak kornere çeldi.

DAKİKA 52: Kazanılan köşe vuruşunda Visca'nın sağdan ceza sahası içerisine ortasında, iyi yükselen Da Costa'nın kafa vuruşunda yan direğe çarpan top filelerle buluştu: 0-1.

DAKİKA 64: Ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Visca'nın yerden sert ortasında, altı pas içerisinde müsait durumdaki Bajic'in vuruşunda, top ağlara gitti: 0-2.

DAKİKA 70: Visca'nın sağ çaprazda yaklaşık 40 metre topu sürdükten sonra ceza sahası köşesinden plase vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

DAKİKA 79: Ev sahibi ekip farkı bire indirdi. Sol taraftan Umar'ın ceza sahası içerisine yerden ortasında Vedat Muric'in penaltı noktası üzerinde plase vuruşunda, top filelere gitti: 1-2.

