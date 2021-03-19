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  5. Çaykur Rizespor'dan Galatasaray maçı sonrası bomba tweet!

Çaykur Rizespor'dan Galatasaray maçı sonrası bomba tweet!

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'ı 4-3 mağlup eden Çaykur Rizespor'dan olay yaratan açıklama geldi.

Galatasaray, Süper Lig’in 31. haftasında Çaykur Rizespor’u konuk etti. Ankaragücü ile Sivasspor karşısındaki puan kayıplarının ardından Belhanda'nın gönderilişinin şokunu yaşayan Galatasaray, deplasmandaki Kayserispor galibiyetiyle kriz ortamından çıkmayı başarmıştı. Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği haftada Galatasaray, evinde darmadağın oldu. Derbi haftasında Çaykur Rizespor'a 4-3 kaybeden Fatih Terim'in ekibi, şampiyonluk yolunda çok ağır bir yara aldı. Bülent Uygun yönetiminde çıktığı ilk maçta Hatayspor'u yenen Karadeniz ekibi, Galatasaray engelini de aştı ve 2'de 2 yaptı.

MAÇ SONU TWEET'İ OLAY OLDU
Çaykur Rizespor, Galatasaray'ı 4-3 yendiği maçın ardından Twitter adreslerinden atılan tweet sosyal medyada gündem oldu. Kısa süre içinde beğeni rekoru kıran tweet çok konuşuldu.

Etiketler Çaykur Rizespor Çaykur Rizepor galatasaray tweet
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