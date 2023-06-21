Cenk Tosun'dan Galatasaraylıları kızdıracak açıklama

Beşiktaş'ın Tosun Paşası Cenk Tosun, Candaş Tolga Işık'ın programında yaptığı "Galatasaray bizim maçta topa dokunamadı" açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti.

Beşiktaş'ın yıldızları Cenk Tosun ve Necip Uysal, Tv 100'de Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.

Galatasaray'ın şampiyonluğunu değerlendiren yıldız golcü "Galatasaray yakaladığı seri ile şampiyon oldu. Belki 1 ay daha uzasa lig biz şampiyon olacaktık. Galatasaray'ı yendiğimiz maçta zaten topa dokunmadılar. Biz evimizde çok iyi oynuyoruz." dedi.

"Ben şampiyonluğu ilk 15 maçta verdiğimizi düşünüyorum" diyen Cenk Tosun sözlerini "Şenol Güneş geldikten beri bambaşka bir seviyeye çıktık. 14 maçta zaten 12 galibiyet aldık. Dediğim gibi, lig biraz daha devam etse belki de şampiyon olacaktık." diyerek sürdürdü.

Süper Lig'te en yüksek transfer rekorunu elinde tutan Cenk Tosun, transfer rekorunu kırabilecek tek oyuncunun Fenerbahçeli Arda Güler olabileceğini belirterek, "Yaklaşık 27 milyon euro'ya transfer oldum ve Türkiye'nin transfer rekoru bu. Beni geçerse Arda Güler geçer diyorum. Güçlüysen bir türlü oynuyorsun ve kazanıyorsun. Arda ultra yetenekli bir futbolcu. Fiziği çok kuvvetli değil ama yeteneği ile kapatıyor. Arda belki fiziklense ters tepecek" dedi.