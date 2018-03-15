Derbi hakemi belli oldu !

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 17 Mart Cumartesi günü oynanacak derbi maçı, hakem Bülent Yıldırım yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbide düdük çalacak Bülent Yıldırım'ın yardımcıları Ekrem Kan ve Kemal Yılmaz olacak.
Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Ümit Öztürk yapacak.
Haftanın hakemleri ise şöyle:
Yarın:
20.00 Kasımpaşa-Antalyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) - Ali Palabıyık
20.00 Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu) - Arda Kardeşler
17 Mart Cumartesi:
13.30 Gençlerbirliği-Teleset Mobilya Akhisarspor (Ankara 19 Mayıs) - Mete Kalkavan
16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor (Bursa Büyükşehir Belediye) - Hüseyin Göçek
19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker) - Bülent Yıldırım
18 Mart Pazar:
13.30 Atiker Konyaspor-Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye) - Halis Özkahya
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe (Bahçeşehir Okulları) - Özgür Yankaya
16.00 Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Medical Park) - Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim) - Halil Umut Meler