Derbi hakemi belli oldu !

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 17 Mart Cumartesi günü oynanacak derbi maçı, hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbide düdük çalacak Bülent Yıldırım'ın yardımcıları Ekrem Kan ve Kemal Yılmaz olacak.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Ümit Öztürk yapacak.

Haftanın hakemleri ise şöyle:

Yarın:

20.00 Kasımpaşa-Antalyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) - Ali Palabıyık

20.00 Kardemir Karabükspor-Osmanlıspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu) - Arda Kardeşler

17 Mart Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-Teleset Mobilya Akhisarspor (Ankara 19 Mayıs) - Mete Kalkavan

16.00 Bursaspor-Demir Grup Sivasspor (Bursa Büyükşehir Belediye) - Hüseyin Göçek

19.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Ülker) - Bülent Yıldırım

18 Mart Pazar:

13.30 Atiker Konyaspor-Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye) - Halis Özkahya

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Göztepe (Bahçeşehir Okulları) - Özgür Yankaya

16.00 Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Medical Park) - Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim) - Halil Umut Meler