Derbi maçında Fatih Terim'in tepki gösterdiği görüntüler ortaya çıktı

Süper Lig'in 24'üncü haftasında oynanan derbi karşılaşmasından 1-0'lık galibiyetle ayrılan Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim, seyirci yoğunluğuna dikkat çekti.



"DEMEK Kİ TFF'DEN BİRİLERİ YARDIMCI OLUYOR"

Kendilerine küfürler edildiğini aktaran Terim,"Seyircisiz oynadığımızı tahmin ediyoruz ama seyirci var. Takımımız ısınmaya çıkarken küfürler, çalışanlara küfürler ediliyor. Hiçbir temsilcinin hiçbir şey yaptığı yok. Ben cezalıyken yardımcılarıma yanımdaki locayı vermediler. Burada bütün localar dolu. Demek ki birileri yardımcı oluyor TFF'den. Galatasaray hocalarına, futbolcularına kimsenin küfür etmeye hakkı yok. Seyirci varken alıştık ama seyirci yokken de bu kadar galiz küfürler ve hakaretler... Demek ki TFF'den birileri yardımcı oluyor" dedi.

"AVUKATLARIM GEREĞİNİ YAPACAK"

Tribünde bulunan büyük bir kısmın küfür ettiğini belirten deneyimli çalıştırıcı, "Herkes küfür ediyor. Emniyet de orada. Valiliğinin de haberi var. Spor Bakanlığı'na, federasyona yazıldı. Kim hangi cezayı yemiş hepsini tespit ettik. Yarın sabah itibarıyla avukatlarım gereğini yapacak. Orada ağıza geleni söyleyeceksin. Bu mudur seyircilik? Bu mudur seyircisiz oynamak? Hepsi görüntüleriyle mevcut. Oradan herkes söver. Orada herkes kabadayıdır" şeklinde konuştu.

TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

Derbiye aşılarını olan 150 sağlık çalışanı alındı. Ancak maç öncesinde Galatasaray'ın sahaya çıkması ile birlikte başlayan küfürler ve sonrasında şarkıların küfürler eklenerek söylenmesi gündeme damga vurdu.