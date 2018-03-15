Derbide 'yok artık' dedirten tesadüfler zinciri !

Spor Toto Süper Ligi 26. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, 2012 yılında yine Kadıköy’de oynanan karşılaşmayla ilginç bir tesadüf ile tamamen aynı şartlarda oynanacak.

İki takım içine hayati önem taşıyan dev derbi mücadelesinin tarihi 17 Mart’a denk gelirken, 2012 yılında oynanan Fenerbahçe – Galatasaray karşılaşmanın da tarihi 17 Mart’tı.

17 Mart 2012 tarihinde oynana derbi mücadelesinde de takımların başında Fatih Terim ve Aykut Kocaman görev yaparken, bu hafta oynanacak derbi mücadelesinde de iki isim takımlarının başında sahaya çıkacak.

Yine 2012 yılında Fenerbahçe’nin 2-0 öne geçip üstünlüğünü koruyamadığı ve 2-2’lik sonuçla biten mücadelenin iddaa oranlarıyla, bugünkü iddaa oranları da aynı.

İşte iddaa oranları;

İddaa oranları 2012Fenerbahçe: 2.00

Beraberlik: 3.10

Galatasaray: 2.65

İddaa oranları 2018

Fenerbahçe: 2.00

Beraberlik: 3.10

Galatasaray: 2.65

HAKEM YİNE BÜLENT YILDIRIM

Benzerliklerin son halkası ise mücadelenin hakeminin belirlenmesinden sonra eklendi. Cumartesi günü oynanacak derbinin hakemi Bülent Yıldırım oldu. 17 Mart 2012’de Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçında düdük çalan Yıldırım, 17 Mart 2018’deki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin de hakemi oldu.

Fenerbahçe’de Volkan Galatasaray’da Muslera, Hakan Balta ve Selçuk İnan

Cumartesi günü oynanacak derbi mücadelesinde 2012’de ki derbi mücadelesinden yer lan futbolcular ise Fenerbahçe’de sadece Volkan Demirel olurken Galatasaray’da ise Fernando Muslera, Hakan Balta ve Selçuk İnan…