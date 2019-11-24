Eksik F.Bahçe Malatya'da yaralı!

Süper Lig'de 12. hafta maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0'lık beraberlikle sona erdi.

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, 45+9. dakikada kullandığı bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. BtcTurk Yeni Malatyaspor'un ise 39. dakikada Arturo Mina ile bulduğu gol, öncesinde kaleci Altay Bayındır'a faul olduğu gerekçesiyle sayılmadı.

Kruse, Vedat Muriqi ve Mevlüt Erdinç'ten yoksun Fenerbahçe, Malatya deplasmanında gol atmayı başaramadı.

Bu beraberliğin ardından BtcTurk Yeni Malatyaspor 19, Fenerbahçe ise 21 puana ulaştı.

Süper Lig'de gelecek hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Fenerbahçe de Göztepe ile deplasmanda oynayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada ceza sahası dışında Mathias Zanka’dan topu kapan Guilherme hızla ilerleyerek ceza alanına girer girmez hafif sağ çaprazdan yaptığı vuruş direğin yanından auta çıktı.

25. dakikada sol kanattan Gökhan Töre’nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Chebake’in kafa vuruşunda top kaleci Altay’da kaldı.

30. dakikada Alper’in ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Moses’in yerden şutunda top auta çıktı.

44. dakikada orta sahadan atılan uzun topta ceza sahasında topla buluşan Jahovic’in şutunu kaleci Altay oyun alanına çeldi.

45+3. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Moses, Farnolle’nin müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Mete Kalkavan VAR incelemesi sonrasında penaltı noktasını gösterdi.

45+5. dakikada Emre’nin kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Farnolle kurtardı.

İKİNCİ YARI

59. dakika sağ kanattan Dirar'ın ortasında kaleci Farnolle topu tokatladı. Dönen top Tolga Ciğerci'nin önünde kaldı. Tolga Ciğerci'nin bekletmeden yaptığı vuruş Chebake'den döndü. Hasan Ali Kaldırım'ın vuruşunda kaleci Farnolle meşin yuvarlağı kornere çeldi.

66. dakikada Guilherme'nin ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top kalenin üstünden auta çıktı.

Karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Erdem Bayık

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mustafa Akbaş, Mina, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Acquah, Gökhan Töre (Dk. 82 Fofona), Guilherme (Dk. 79 Donald), Bifouma (Dk. 90+4 Ahmet Ildiz), Jahovic

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Dirar, Zanka, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu (Dk. 90+1 Tolgay Arslan), Tolga Ciğerci (Dk. 85 Jailson), Alper Potuk (Dk. 71 Garry Rodrigues), Moses

Sarı kartlar: Dk. 43 Chebake, 45+5 Mina, Dk. 90+4 Mustafa Akbaş (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 43 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 45 Alper Potuk, Dk. 66 Dirar, Dk. 90 Rodrigues (Fenerbahçe)

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal, ligde son oynadıkları Kasımpaşa maçına göre ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.

Kasımpaşa maçında ilk 11'de forma giyen Isla, Rodrigues, Vedat Muric'in yerine Malatya deplasmanında, Dirar, Alper Potuk ve Emre Belözoğlu görev yaptı.

Yeni Malatya Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ersun Yanal takımını sahaya, Altay Bayındır, Dirar, Zanka, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu, Tolga Ciğerci, Alper Potuk ve Moses ilk 11'i ile sürdü.

Fenerbahçe'de sol bacak alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği ve tedavisine başlanan Mevlüt Erdinç, Vedat Muric, Max Kruse ile kırmızı kart cezalısı Mauricio Isla müsabaka kadrosunda yer almadı.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ UNUTULMADI

BtcTurk Yeni Malatyasporlu oyuncular, karşılaşma öncesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Sarı-siyahlı futbolcular, sahaya üzerinde "Öğretmenler gününüz kutlu olsun" yazılı pankartla çıktı.

BTC TURK YENİ MALATYASPOR'DA 4 DEĞİŞİKLİK

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında 1-1 berabere kaldığı Göztepe maçına göre ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti.

Malatya ekibinde, Göztepe maçında forma giyen Hadebe, Erkan Kaş, Murat Yıldırım ve Donald kadroda yer almadı. Bu futbolcuların yerine Fenerbahçe karşısında Mina, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın ve Bifouma şans buldu.

Sarı-siyahlı takım, Fenerbahçe karşısında sahaya Farnolle, Chebake, Mustafa Akbaş, Mina, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Acquah, Gökhan Töre, Guilherme, Bifouma ve Jahovic ilk 11'i ile çıktı.

SERGEN YALÇIN TRİBÜNDE

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın, cezası nedeniyle tribünde yer aldı.

Üç maç men cezası alan Sergen Yalçın'ın yerine, Fenerbahçe mücadelesinde BtcTurk Yeni Malatyaspor'un başında yardımcı antrenör Murat Şahin görev aldı.

MAÇA BÜYÜK İLGİ

Karşılaşmaya iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterdi.

27 bin 44 kişi kapasiteli Yeni Malatya Stadı'nda yapılan maça yoğun ilgi gösteren iki takım taraftarları, tribünlerin tamamına yakınını doldurdu.

