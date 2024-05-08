Emre Belözoğlu'ndan Beşiktaş tribünlerine: ''Herkesi annesi var''

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, Beşiktaş taraftarına "herkesin annesi var ben de derviş değilim" diyerek sitem etti.

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Beşiktaş karşılaşmasının ardından sitem dolu açıklamalarda bulundu.

Belözoğlu, "Herkesin annesi var. Beşiktaş taraftarları, inşallah anneleri sağdır ve evlerine gidince ellerini benim yerime öperler. Bunu daha önce de yaptılar. Herkes benden 'canları sağ olsun' dememi bekliyor ama bunu söyleyecek kadar derviş değilim." dedi.

Beşiktaş tribünleri hakkında konuşan Belözoğlu, "Benim sözlerimin bu ülkede çok fazla değeri var, yok bilmiyorum. Herkesin annesi var. Beşiktaşlı taraftarlar evlerine gittiklerinde inşallah anneleri sağdır, ellerini öperler. Bunu daha önce de yaptılar. Herkes benden canları sağ olsun dememi bekliyor ama bunu söylemem. Bunu söyleyecek kadar derviş değilim. Canları sağ olsun demeyeceğim. Futbolun içinde olan olağan şeylermiş gibi algılamaya gerek yok. Böyle şeylerle karşılaşmaya alıştım ama sorulduğu için cevap verdim. Canları sağ olsun demeyeceğim." diye konuştu.

Belözoğlu, "Futbol böyle bir oyun, yapacak bir şey yok. Bir tarafta kalite var. Bir tarafta... İki maçtır oyun anlamında her şeyi yapmaya çalıştık. Bence maçı 2-0, 3-0'a getirecek pozisyonlarımız vardı. Bireysel bir şey yapmaya çalıştıklarında Beşiktaş bireysel hatadan gol attı. Oyuncular üzgün, kendi adıma üzgünüm. Futbol böyle bir oyun, bazen hak ettiğinizin karşılığını alamıyorsunuz. 3 tane lig maçımız var. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Oyuncuların bilmesi gereken bir şey var, inşallah Ankaragücü ligde kalacak ve oyuncular öyle tatile çıkacak." dedi.