Emre Belözoğlu'nun hakeme parmak salladığı ortaya çıktı

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun maç sonrası hakem Halil Umut Meler'e parmak salladığı görüntüler ortaya çıktı.

Trendyol Süper Lig'te 1-1 sona eren MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor maçının ardından MKE Ankaragücü Başkanı Murat Koca, Çaykur Rizespor ile karşılaştıkları maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı. Koca'nın sahaya girip hakem Halil Umut Meler’e attığı yumruk Türk futbol tarihinin en kara anı olarak tarihe geçerken, Çirkin saldırıdan hemen önce Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun hakeme parmak salladığı görüntüler ortaya çıktı.

HAKEME PARMAK SALLADI

Görüntülerde, Emre Belözoğlu'nun hakem Meler'i işaret ederek hareretli bir şekilde tepki gösterdiği, İlhan Palut'un ise Belözoğlu'na sarılarak soyunma odasına götürmek istediği anlar kameraya yansıdı.

"SÖYLENECEK BİR ŞEY YOK"

Olay sonrası kısa bir açıklama yapan Emre Belözoğlu, ''Söylenecek bir şey yok, sizlerden özür diliyorum. Söyleyecek bir şey yok, çok ama çok üzgünüm'' ifadelerini kullandı.

İSTİFA KARARI ALDI İDDİASI

Öte yandan Beyaz TV, olay sonrası Emre Belözoğlu'nun istifa kararı aldığını, kararını da kısa bir süre içerisinde açıklayacağını iddia etti.

"ÜZGÜNÜM" DEMEKLE YETİNDİ

Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğlu maçın ardından “Bugün için hepinizden özür diliyorum. Söylenecek de hiçbir şey yok zaten. Sadece çok üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Beni anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum.” dedi.

Belözoğlu'nun kulüp başkanı Koca’nın hakem Halil Umut Meler’i yumruklamasının ardından "üzgün olduğunu" söylemekle yetinip olayı kınamaması tepkilere yol açtı.