Erdal Karacan görevinden istifa etti

İki dönemden beri Fikret Orman'ın yönetiminde yer alan Karacan, amatör şubelerden sorumluydu.

Erdal Karacan'ın yaptığı açıklama şöyle;

Sayın,

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün Amatör Şubelerinde Beşiktaşımız'ın başarısı için ter döken İdari, Teknik ve Sporcu Kardeşlerime;

2012 Yılında şahsıma tevdi edilen, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Amatör Şubelerinden sorumlu yöneticilik görevimden 29.06.2017 tarihinden itibaren ayrılacağım.

Geçen süre içerisinde sizlerin göstermiş olduğu üstün işbirliği anlayışı, çalışmalarınız, başarılarınız ve dostluğunuz için sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Bu duygu ve düşünceler ile, bundan sonraki çalışma hayatınızda da sağlık ve başarı dolu günlerin her zaman sizlerle olmasını dileyerek

Saygılarımı sunuyorum,