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Erman Toroğlu'ndan Süper Lig'i sarsacak iddia

Erman Toroğlu'ndan Süper Lig'i sarsacak iddia
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Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu canlı yayında

Süper Lig'de erteleme kararı sonrası oluşan yeni fikstür ortalığı karıştırdı. Normal şartlarda Galatasaray'ın Sivas deplasmanına gitmesi beklenirken, erteleme kararı sonrası bu hafta oynanacak maçlar ötelenmişti.

Sarı-kırmızılılar zorlu Sivas deplasmanı yerine, kendi evinde Fatih Karagümrük ile oynayacak. Erman Toroğlu yaşanan bu gelişmeye isyan etti.

"Ben bu işi çözemedim" diyen Erman Toroğlu, Süper Lig fikstürü ile Fenerbahçe'ye tuzak kurulduğunu iddia etti.

İşte Erman Toroğlu'nun açıklamaları:

"Bazı takımlar çamur yapacak tabii ki. Şampiyonluğa oynayan 2 takım var zaten. Bu olay olmasaydı Fenerbahçe içeride Konya ile oynayacaktı. Galatasaray ise Sivas ile deplasmanda oynayacaktı. Değişince ne oldu? Fenerbahçe, Kayseri'ye gidiyor. Galatasaray'da evinde Karagümrük ile oynuyor. Hocam şimdi ben futbol adamıyım. Fenerbahçe'ye tuzak gibi bir olay bu. Çok net. Fenerbahçe şimdi 3. Kayserispor ile oynayacak, Galatasaray içeride Karagümrük ile oynayacak... Enteresan. Son derece yanlış ve hatalı. Kaydırma sistemi yapacaksın. Ertelenen maçları Salı, Çarşamba, Perşembe oynatacaksın, sonra devam edeceksin. Şu olaya baktığımda tuhaflık var arkadaş. Galatasaray’a tereyağı, Fenerbahçe’ye acılı Adana olmuş."

 

Etiketler Fenerbahçe Galatasaray fikstür süper lig trendyol süper lig tff fenerbahçe galatasaray erman toroğlu
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