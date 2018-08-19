Erzurumspor - Beşiktaş: 1-3

Spor Toto Süper Lig 2. hafta karşılaşmasında bu sezon ilk kez kendi evinde sahaya çıkan BB Erzurumspor, taraftarı önünde Beşiktaş’ı ağırladı. Müthiş geçen mücadelede konuk ekip Beşiktaş 1-0 yenik duruma düştüğü maçta geri dönmeyi bildi ve sahadan 3-1 galip ayrılan taraf oldu.

Karşılaşma ev sahibi BB Erzurumspor'un etkili ve istekli futbolu ile başladı.

Mücadelede dakikalar 13’ü gösterirken Gökhan Gönül’ün orta alanda kaptırdığı top sonrası Emrah ceza alanına girdi ve vuruşunu yaptı, savunmadan dönen topu orta alandan Hakan kaleye yolladı Tolga son anda kornere çeldi.

Mücadelede ilk 15 dakika geride kalırken ev sahibi erzurumspor Beşiktaş üzerindeki baskıyı arttırdı.

16. dakikada Erzurumspor’un Emrah’la sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topa ceza alanı ön çizgisinden Scuk ayağının içiyle vuruşunu yaptı, defansa da çarpan top köşeden ağlara gitti.Scuk’un golünde ofsayt şüphesi olduğu için VAR hakemleri pozisyonu inceledi ancak herhangi bir problem olmadığı anlaşılınca gol geçerli sayıldı.

Ev sahibi Erzurumspor golün ardından Beşiktaş üzerindeki baskıyı arttırmaya devam etti. Mücadelede 30. dakikada golün sahibi Scuk, rakip yarı alanın ortalarından inanılmaz bir şut çıkardı. Tolga’nın müdahale edemediği top üst direkten oyun alanına geri döndü.

Direkten dönen pozisyonun 2 dakika sonrası sağ kanatta nefis bir hareketle rakibinden sıyrılıp ceza alanına giren Özer, karşı karşıya pozisyonda topu geriden gelen Taylan’a doğru çıkardı. Ters kademeye giren Gökhan Gönül, son anda müdahale ederek topu kalecisine kazandırdı.

Baskıyı arttıran Erzurumspor 34. dakikada Emrah Başsan ceza alanı sol çaprazından çok sert vurdu, Tolga’nın güçlükle çeldiği top Taylan’ın önünde kaldı. Bekletmeden vuruşunu yapan Taylan ise çerçeveyi tutturamadı.

Mücadelede dakikalar 37’i gösterirken Şenol Güneş oyuna ilk müdahalesini gerçekleştirdi.Oğuzhan Özyakup yerini Caner Erkin oyuna dahil oldu.

İlk yarının son dakikalarında Erzurumspor, defans arkasına gönderilen uzun topta Vida ve Adriano’nun arasından topu alan Munsy ceza alanı sağ çaprazından sert bir vuruş yaptı, top ters taraftan auta çıktı.

İlk yarının geri kalan kısmında başka pozisyon olmayınca Erzurumspor Beşiktaş karşısında soyunma odasına 1-0 önde giden taraf oldu.

Mücadelenin ikinci yarısına konuk ekip Beşiktaş daha istekli ve etkili başladı. 47. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Babel’in sol kanattan içeri çevirdiği topa Negredo direk dibinde vurdu, Hakan açıyı iyi kapatarak gol şansı vermedi.

Beşiktaş, Erzurumspor karşısında baskıyı arttırdı. Dakikalar 54’ü gösterirken Quaresma’nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Gökhan Gönül ön direkte kafayı vurdu ve topu ters köşeden ağlara yolladı.

Gökhan Gönül, Beşiktaş formasıyla Süper Lig’de 533 gün sonra gol attı. Gökhan’ın son golü 4 Mart 2017’de Rizerspor’aydı.

Karşılaşmada dakikalar 62’yi gösterirken Erzurumspor’un sol taç çizgisi önünden kazandığı serbest vuruşta Emrah Başsan doğrudan kaleyi denedi, top üst ağlarda kaldı.

Siyah beyazlı ekip mücadelede son 20 dakikaya girerken BB Erzurumspor karşısında baskıyı arttırdı. Mücadelede 76. dakika oynanırken Sağ kanattan ceza alanına sokulan Quaresma’nın yerden pasına ön direkte topuğuyla nefis dokunan Negredo topu ağlara yolladı.

Mücadelede dakikalar 83’ü gösterirken Tolgay’ın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Lens, kalesini terk eden Hakan’ı çalımlamak isterken yerde kaldı. Hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.

Penaltı vuruşunda topun başında gelen Quaresma top ve kaleciyi ayrı köşelere yolladı, penaltıdan farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.

Karşılaşmanın geri kalan kısmında başka pozisyon olmayınca Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’i 2. haftasında Erzurumspor deplasmanında 1-0 yenik duruma geçtiği maçta 3-1’lik skor ile 3 puana ulaşan taraf oldu.