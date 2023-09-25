Eski futbolcusu Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti

Galatasaray'ın Ankaragücü'ne bonservisiyle birlikte sattığı Morutan Galatasaray hakkında FIFA'ya gitti.

Galatasaray'dan ayrılarak Ankaragücü'nün yolunu tutan Romanyalı futbolcu Olimpiu Morutan'ın eski kulübü FCSB, Galatasaray hakkında FIFA'ya şikayette bulundu.

Romanya basınından Emanuel Roşu'nun haberine göre; FCSB, Morutan'ın transfer anlaşmasında Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalması durumunda 1 milyon euro daha bonus olduğunu öne sürdü. Galatasaray tarafından bu paranın ödenmediğini belirten FCSB, soluğu FIFA'da aldı.

Galatasaray ise kendisini Morutan'ın Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalınmadan önce başka bir takıma satıldığını ve bu bedelin ödenemeyeceğini savundu. FIFA'nın önümüzdeki günlerde bu konu üzerinde bir karar vereceği öğrenildi.