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Fatih Karagümrük Volkan Demirel'in görevine son verdi

Fatih Karagümrük Volkan Demirel'in görevine son verdi

Spor Toto Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'te teknik direktör Volkan Demirel'in görevine son verildi.

Volkan Demirel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Fatih Karagümrük Kulubü ile olan yolculuğumuz bugün itibari ile Başkan Süleyman Hurman’ın isteği doğrultusunda tamamlandı. Futbolcu arkadaslarıma, başarımız için emek veren herkese ve onlar için mücadele etmekten büyük gurur duyduğum  taraftara sonsuz teşekkür ediyorum."

Fatih Karagümrük'ün aralık ayında göreve getirdiği Volkan Demirel, İstanbul ekibinin başında 24 maça çıktı.

İlk teknik direktörlük deneyimini yaşayan genç çalıştırıcı, bu maçlarda 12 galibiyet 5 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.

Etiketler Fatih Karagümrük SK Fatih Karagümrük Volkan Demirel Fatih Karagümrük Spor Toto Süper Lig
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