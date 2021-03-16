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  5. Fatih Terim Galatasaray Başkanı mı olacak?

Fatih Terim Galatasaray Başkanı mı olacak?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile ilgili gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı.

Haber Global ekranlarında yayınlanan Kontra programında Serdar Ali Çelikler, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in başkan adayı olabileceğini iddia etti. 

Çelikler, "Mustafa Cengiz yönetimi seçilirse, Fatih Terim devam etmeyebilir" derken, "Galatasaray'da Fatih Terim'e 'Başkan ol' diye, bundan yaklaşık 4 ay evvel bir grup gidip söyledi. Bu zaten Galatasaray camiasında biliniyor. Fatih Terim'e camiadan 'başkan ol' ziyaretlerinin tekrar başladığını duydum" dedi.

"Fatih Terim aday olursa zaten birçok aday yarışta olmaz. Ahmet Ocaklı haricinde birisi başkan olursa da, Fatih Terim'le çalışmaya devam etmezler"

Etiketler Galatasaray galatasaray fatih terim başkanlık
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