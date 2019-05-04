F.Bahçe rahat nefes aldı! 5 maç sonra...

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa ile Fenerbahçe, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, 1-0 yenik duruma düştüğü maçta Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek 4 maç sonra galip geldi.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Eljif Elmas, 72. dakikada Mathieu Valbuena ve 74. dakikada Roberto Soldado kaydetti. Kasımpaşa'nın tek golünü 13. dakikada Harun Tekin kendi kalesine attı.

Bu sezon Süper Lig'de 2. deplasman galibiyetini alan Fenerbahçe, puanını 37 yapıp 12. sıraya yükseldi. 4 maçtır kazanamayan Kasımpaşa ise 38 puanla 10. sırada kaldı.

Ligin 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Akhisarspor'u konuk edecek. Kasımpaşa ise Kayserispor deplasmanına gidecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Koita'nın orta sahadan gönderdiği uzun pasla sol kanatta topla buluşan Veigneau, çizgiye yakın bir noktadan orta yaptı. Perica'nın penaltı noktası yakınından yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

9. dakikada Dirar'ın orta sahadan savunmanın arkasına gönderdiği uzun topu kontrol eden Soldado'nun altıpasın önünden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak direkten döndü.

12. dakikada Veigneau'nun sol çaprazdan ceza sahasına ortasında arka direkte iyi yükselen Trezeguet'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

13. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Neustaedter'in ceza sahası dışı sol çaprazdan geri pasında kaleci Harun Tekin, topu kontrol etmek isterken sol ayağının altından kaçırdı ve meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

20. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Valbuena'nın sol kanattan ortasında Eljif Elmas'ın ceza sahasında yaptığı kafa vuruşunda top filelerle buluştu fakat yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırınca gol geçerli sayılmadı. VAR incelemesinin ardından pozisyonun ofsayt olmadığı tespit edildi ve maçın hakemi Halis Özkahya gol kararı verdi: 1-1.

40. dakikada Valbuena ile yaptığı verkaçın ardından sol kanattan ceza sahasına giren Hasan Ali, pasını arka direğe gönderdi. Soldado'yu geçen top, Isla'nın arka direkte müsait durumda yaptığı vuruşta filelerle buluştu. Hakem Halis Özkahya'nın yaptığı VAR incelemesinin ardından Soldado'nun ofsaytta olması gerekçesiyle gol kararı iptal edildi.

45+7. dakikada ani gelişen Kasımpaşa atağından Pavelka'nın sol çaprazdan pasında Trezeguet ceza sahası içinde topu kontrol etti. Bu oyuncunun ortasında Perica'nın altıpasın önünden uçarak yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

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Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İKİNCİ YARI

51. dakikada hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Trezeguet'nin savunmanın arkasına pasında topla buluşan Perica'nın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

63. dakikada Dirar'ın ceza yayının sağından yaptığı şık vuruşta, kaleci Scuffet topu güçlükle kornere çeldi.

72. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Valbuena'nın ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Scuffet'nin sağından filelere gitti: 1-2.

74. dakikada Mehmet Topal'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Scuffet topu güçlükle çeldi. Dönen topta Mehmet Ekici, bekletmeden pasını ceza sahası içine gönderdi. Soldado'nun boş pozisyonda şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu fakat yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Ancak yapılan VAR incelemesinin ardından hakem Halis Özkahya, gol kararı verdi: 1-3.

83. dakikada Karim Hafez'in sağ kanattan ortasından Trezeguet'nin altıpasın önünden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Halis Özkahya, Kemal Yılmaz, Aleks Taşcıoğlu

Kasımpaşa: Scuffet, Popov, Josue Sa, Sadiku, Veigneau, Pavelka (Dk. 86 Hajradinovic), Khalili (Dk. 35 Veysel Sarı), Tarkan Serbest (Dk. 76 Karim Hafez), Koita, Trezeguet, Perica

Fenerbahçe: Harun Tekin, Isla, Neustaedter, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Jailson, Eljif Elmas (Dk. 61 Moses), Dirar (Dk. 89 Ayew), Valbuena (Dk. 73 Mehmet Ekici), Soldado

Goller: Dk. 13 Neustaedter (Kendi kalesine) (Kasımpaşa), Dk. 20 Eljif Elmas, Dk. 72 Valbuena, Dk. 74 Soldado (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 25 Perica, Dk. 60 Pavelka, Dk. 70 Veysel Sarı, Dk. 82 Veigneau, Dk. 90 Sadiku (Kasımpaşa)

MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa karşısında ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmada Yanal, geçen hafta Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldıkları maça göre ilk 11'de ikisi zorunlu 4 değişikliğe gitti.

Kart cezalıları Sadık Çiftpınar ve Martin Skrtel kadroda yer almazken, Andre Ayew ile Miha Zajc yedekler arasında oturdu. Bu isimlerin yerine Yanal, Roman Neustaedter, Serdar Aziz, Mathieu Valbuena ile Eljif Elmas ilk 11'de oynadı.

NEUSTADTER 3 AY SONRA

Fenerbahçe'nin Rus futbolcusu Roman Neustaedter, 3 ay sonra forma şansı buldu.

Stoperler Skrtel ve Sadık'ın cezalı olmasıyla forma şansı bulan Neustaedter, son olarak 8 Şubat'taki Kayserispor deplasmanında forma giymişti.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, 3 futbolcusundan yoksun bir şekilde Kasımpaşa maçına çıktı.

Sarı-lacivertlilerde cezalı futbolcular Sadık Çiftpınar, Martin Skrtel ile kaleci Volkan Demirel, zorlu deplasmanda forma giyemedi.

Sakatlıkları düzelen Vitor Moses iki, kırmızı kart cezası biten Mehmet Ekici ise üç hafta sonra kadroya girdi.

TARAFTAR YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçeli taraftarlar, Kasımpaşa deplasmanında takımını yalnız bırakmadı.

Deplasman tribününü dolduran taraftarlar, sarı-lacivertli futbolculara destek verdi.

Fenerbahçeli taraftarlar maçın ilk 5 dakikasında, Konya'da vefat eden bir taraftarı anmak için tezahürat yapmadı.

Kasımpaşa tribünlerinin ise büyük bir bölümü boş kaldı.

Öte yandan maçtan önce trafik kazasında hayatını kaybeden Aytemiz Alanyaspor'un futbolcusu Josef Sural için saygı duruşunda bulunuldu.

ALİ KOÇ ÇOCUK TARAFTARLARLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Takımını Kasımpaşa deplasmanında yalnız bırakmayan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, küçük bir taraftarın fotoğraf isteğini geri çevirmedi.

Ali Koç, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen çocuk taraftar için protokol tribününün yanındaki tribüne gitti. Çocuk taraftarla fotoğraf çektiren Koç'a tribünlerden büyük ilgi gösterildi.

KASIMPAŞA'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Kasımpaşa, Fenerbahçe karşısında ligde son oynadığı Evkur Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'ine göre sahaya 2 değişiklikle çıktı.

Lacivert-beyazlı takımda, Evkur Yeni Malatyaspor maçına ilk 11'de başlayan oyunculardan Syam Ben Youssef, sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer almazken, Haris Hajradinovic ise yedeğe çekildi.

Teknik direktör Mustafa Denizli, bu oyuncuların yerine ilk 11'de David Pavelka ile Stipe Perica'ya şans tanıdı.

