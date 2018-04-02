  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. 02 Nisan 2018 13:49

Feghouli: Trabzonspor’a gol atmak istiyordum

Galatasaray'ın Trabzonspor'u 2-1 mağlup ettiği mücadelede gol atan Feghouli, karşılaşma sonrasında konuştu.

Feghouli: Trabzonspor’a gol atmak istiyordum
A+ A-

Galatasaray’ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, Trabzonspor’u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Feghouli, “Kazanmamız çok önemliydi. Trabzon’daki ilk maç iyi geçmedi, kazanmak istiyorduk. Ben de bu maçta gol atmak istiyordum ve Mariano’nun pasıyla gol atabildim.” ifadelerini kulllandı.

Sağ kanatta birlikte oynadığı Mariano ve Linnes için de konuşan tecrübeli oyuncu, “Mariano ve Linnes ile oynamaktan zevk alıyorum. Çok iyi oyuncular, iyi ki varlar, iyi ki onlarla oynuyorum.” dedi.

son dakika galatasaray haberleri , galatasaray haberleri , Trabzonspor , galatasaray , feghouli
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM