Felipe Melo Galatasaray'a mı geliyor ?

Sportif direktör Cenk Ergün, Avusturya kampında muhabirlerle yaptığı sohbet toplantısında, “Taraftarımıza transferde bir sürprizimiz olacak” demişti. Bu açıklamanın ardından sosyal medyada Felipe Melo ismi konuşulmaya başladı. Galatasaraylı futbolseverleri heyecan sararken, 34 yaşındaki başarılı ön liberonun bonservisi elinde bulunuyor. Ancak performansının bir hayli düşmesi transferi zor kılıyor.

Sözleşmesi feshedildi

Ocak 2017'de Palmeiras'a transfer olan Felipe Melo, Nisan ayında oynanan Penarol maçında rakibine yumruk atmış ve 6 maç ceza almıştı. Bu olay sonrası kulüple ilişkileri gerilen Melo, taraftarla da arası bozulunca takımdan ayrılmak durumunda kaldı. 34 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi geçtiğimiz günlerde karşılıklı olarak feshedildi.

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