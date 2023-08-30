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Fenerbahçe Batshuayi'nin fiyatını belirledi

Fenerbahçe Batshuayi'nin fiyatını belirledi
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Fenerbahçe'nin Nottingham Forest'in istediği Batshuayi için talep ettiği bonservis ücretini açıkladı.

Fenerbahçe geçtiğimiz sezon başında transfer ettiği Michy Batshuayi ile yol ayrımında. 3,5 milyon euro'ya kadroya katılan Michy Batshuayi, İngiltere Premier Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor.

Nottingham Forest'e transfer olması beklenen Michy Batshuayi'nin bonservisi de şekillenmeye başladı. A Spor'un aktardığı habere göre deneyimli futbolcunun satışından Fenerbahçe'nin kasasına 6.5 milyon euro girecek.

Nottingham Forest'in kısa süre içinde Michy Batshuayi transferini resmiyete dökmesi bekleniyor.

Etiketler Fenerbahçe Nottingham Forest fenerbahçe Michy Batshuayi
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