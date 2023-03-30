Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
2 Nisan Pazar günü oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak.
Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü saat 20.30'da oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak.
Meler Süper Lig'deki son dört derbi maçının da hakemi olmuştu.
Galatasaray 2-1 Beşiktaş
Trabzonspor 2-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe 0-3 Galatasaray
Galatasaray 2-1 Trabzonspor
TFF'den yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig 27. hafta müsabakaları 1, 2 ve 3 Nisan'da, Spor Toto 1. Lig 29. hafta müsabakaları 28, 29 ve 30 Mart'ta, TFF 2. Lig 29. hafta müsabakaları 29 ve 30 Mart'ta, TFF 3. Lig 26. hafta müsabakaları ise 1 ve 2 Nisan'da oynanacaktır.
Hakemlerimizin 5 haftada 3 maçtan fazla görev alamama kriteri bu haftadan itibaren şampiyonluk ve ligde kalma mücadelelerinin kritik hale gelmesinden dolayı kaldırılmıştır." denildi.
İŞTE 27. HAFTANIN HAKEMLERİ
1 NİSAN CUMARTESİ
16.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen
16.00 Trabzonspor - Kayserispor: Erkan Özdamar
20.30 Galatasaray - Adana Demirspor: Ali Şansalan
2 NİSAN PAZAR
13.30 Ümraniyespor - Konyaspor: Arda Kardeşler
16.00 Giresunspor - Alanyaspor: Turgut Doman
20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş: Halil Umut Meler
3 NİSAN PAZARTESİ
20.30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan
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