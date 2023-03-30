için kaldı
İMSAKİYE
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Güncelleme:

2 Nisan Pazar günü oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak.

Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü saat 20.30'da oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak.

Meler Süper Lig'deki son dört derbi maçının da hakemi olmuştu.

Galatasaray 2-1 Beşiktaş
Trabzonspor 2-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe 0-3 Galatasaray
Galatasaray 2-1 Trabzonspor

Halil Umut Meler

TFF'den yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig 27. hafta müsabakaları 1, 2 ve 3 Nisan'da, Spor Toto 1. Lig 29. hafta müsabakaları 28, 29 ve 30 Mart'ta, TFF 2. Lig 29. hafta müsabakaları 29 ve 30 Mart'ta, TFF 3. Lig 26. hafta müsabakaları ise 1 ve 2 Nisan'da oynanacaktır.

Hakemlerimizin 5 haftada 3 maçtan fazla görev alamama kriteri bu haftadan itibaren şampiyonluk ve ligde kalma mücadelelerinin kritik hale gelmesinden dolayı kaldırılmıştır." denildi.

İŞTE 27. HAFTANIN HAKEMLERİ

1 NİSAN CUMARTESİ
16.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen
16.00 Trabzonspor - Kayserispor: Erkan Özdamar
20.30 Galatasaray - Adana Demirspor: Ali Şansalan

2 NİSAN PAZAR
13.30 Ümraniyespor - Konyaspor: Arda Kardeşler
16.00 Giresunspor - Alanyaspor: Turgut Doman
20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş: Halil Umut Meler

3 NİSAN PAZARTESİ
20.30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük: Atilla Karaoğlan

27. haftanın hakemleri

Etiketler Beşiktaş Fenerbahçe fenerbahçe beşiktaş derbi hakem Halil Umut Meler
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Adnan Oktar sorusu Erbakan'ı kızdırdı
Deniz taştı; İskenderun bir kez daha sular altında kaldı
Erdoğan hakkında olay iddia: ''AYM üyelerini arayıp hesap sordu''
Akşener'in Erdoğan'a yanıtı bu oldu: ''Recep Bey...''
Ünlü yatırım uzmanı Rogers açıkladı: Belirsiz piyasada parasını nasıl koruyor?
Dolar ve Euro'daki yükseliş sürüyor! Altın zirvede
Ekonomistlerin 2023 yılı dolar ve enflasyon tahmini belli oldu
Talihlileri belli oldu, peki ilk Togg ne zaman teslim edilecek ?
Erdoğan'dan Akşener'e canlı yayında olay olacak sözler
Güzel yarışmacının bu çığlıkları Survivor adasını inletti