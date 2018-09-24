Fenerbahçe - Beşiktaş / Maç öncesi

Fenerbahçe ile Beşiktaş, yapacakları Spor Toto Süper Lig maçıyla 348. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'e tarihinin en kötü başlangıcını yaparak ilk 4 maçta 3 yenilgi alan sarı-lacivertliler, geçen hafta Atiker Konyaspor'u deplasmanda yenerek galibiyet özlemine son verdi.

Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Hırvatistan deplasmanında Dinamo Zagreb'e 4-1 gibi farklı bir skorla yenilen Fenerbahçe, derbide kazanarak taraftarına bu yenilgiyi unutturmak istiyor.

Fenerbahçe - Beşiktaş muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe: Harun, Şener, Reyes, Neustader, İsmail, Jailson, Mehmet Topal, Ayew, Benzia, Aatif, Slimani

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Pepe, Vida, Caner, Quaresma, Tolgay, Oğuzhan, Ljajic, Lens, Babel