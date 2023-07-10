Fenerbahçe bir transferi daha tamamladı

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, transferde bir isimle daha anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertli kulüp, Dinamo Moskovalı Sebastian Szymanski ile her konuda anlaşma sağlarken, kulüpler arasında çok ufak pürüzler kaldı. Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, geçtiğimiz sezon Hollanda ekiplerinden Feyenoord'da kiralık olarak forma giyen Sebastian Szymanski, Fenerbahçe forması giymeye çok yakın. Szymanski’nin menajeri Mariusz Piekarski, son detayları görüşmek için Fenerbahçeli yetkililerle bir araya geldi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un onay vermesi halinde oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalanacak.