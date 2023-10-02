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Fenerbahçe, Crespo'nun sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe, Crespo'nun sözleşmesini uzattı
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Fenerbahçe Kulübü, sezon sonunda kontratı sona erecek Portekizli oyuncu Miguel Crespo'nun sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2021 yılından bu yana formamızı giyen Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo’nun sözleşmesini bir yıl daha uzattı. Başarılı orta saha oyuncusu, 2024-2025 sezonunun sonuna kadar Futbol A Takımımızın formasını giyecek. Miguel Crespo’ya hedeflerimiz doğrultusunda çubuklu formamız ile nice başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ve sportif direktör Mario Branco hazır bulundu.

MIGUEL CRESPO: BENİM VE AİLEM İÇİN ÇOK ÖZEL BİR AN

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan 27 yaşındaki futbolcu, “Benim ve ailem için çok özel bir an. Fenerbahçe ailesiyle ile tekrar birlikte olmaktan ve burada devam ediyor olmaktan dolayı çok muyluyum. Çalışmaya aynı şekilde devam edeceğim” diye konuştu.

DHA

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe miguel crespo sözleşme
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