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Fenerbahçe Hatayspor karşısında farklı kazandı

Fenerbahçe Hatayspor karşısında farklı kazandı
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Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'u 4-0'lık skor ile mağlup etti.

Fenerbahçe ile Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Kadıköy'de kozlarını paylaştı. Fenerbahçe, ilk yarıda bulduğu gollerle maçı rahat çözdü. Sarı-Lacivertliler'de 20'nci King, 26'da Batshuayi sahneye çıktı. Serdar Dursun 86'da fişi çekti.

 FENERBAHÇE KENDİNE GELDİ
Ligde üst üste iki maç kaybeden Fenerbahçe, Hatayspor karşısında şeytanın bacağını kırdı. Sarı-Lacivertliler maçın ilk 10 dakikalık bölümünde rakibine net pozisyonlar verse de sonradan oyunun kontrolünü ele aldı.

VOLKAN DEMİREL İLKİ YAŞADI
Fenerbahçe'de uzun yıllar kaptanlık yapan Volkan Demirel, hocalık serüveninde eski takımına karşı çıktığı 2 maçı kaybetmedi. Karagümrük'ün başında Fenerbahçe'ye karşı oynadığı iki maçtan da beraberlikle Demirel'in yenilmeme istatistiği bu maçta bozuldu.

VALENCIA SON ANDA KADRODAN ÇIKTI
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Miguel Crespo, Hatay maçında yer alamadı. Joao Pedro da sakatlığından dolayı forma giyemedi. Enner Valencia ise son saniyede kadrodan çıkartıldı.

JESUS EZBER BOZDU
Trabzonspor maçında yedek bekleyen Miha Zajc ve Diego Rossi, ilk 11'e alındı. Jorge Jesus 3'lü savunmadan 4'lü savunmaya geçti. Serdar Aziz yedeğe çekildi.

Etiketler Fenerbahçe Hatayspor fenerbahçe hatayspor
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