Fenerbahçe - Osmanlıspor: 2-0

Spor Toto Süper Lig’de 28. haftanın kritik karşılaşmasında Fenerbahçe, Osmanlıspor’u konuk etti. Beşiktaş ve Medipol Başakşehir’in galibiyet çıkardığı haftada puan kaybına tahammülü kalmayan sarı-lacivertliler baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 2-0 kazandı ve zirve takibini sürdürdü.

Puanını 54’e yükselten Fenerbahçe farkı korurken ilk yarısı 0-0 sonuçlanan maçta Aykut Kocaman’ın öğrencileri kilidi 6 dakikada açtı. 54’te oyuna ikinci yarıda dahil olan Mathieu Valbuena’nın kornerden ortasında Martin Skrtel kafa vuruşuyla topu filelere gönderirken 60’ta sahneye Roberto Soldado çıktı.

Giuliano, çaldığı topla ceza sahasına girdi şutunu da çekti ancak top direkten döndü. Direkten dönen topu önünde bulan Soldado ise boş ağlara golü kaydetti. Karşılaşmada pozisyon bulmakta zorlanan ve pek varlık gösteremeyen Osmanlıspor da bu sonuçla maç fazlasıyla 28 puanla 16. sırada kaldı.