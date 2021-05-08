  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. Fenerbahçe PFDK'ye sevk edildi

Fenerbahçe PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Kaynak: Fenerbahçe PFDK'ye sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamada, sarı-lacivertli kulübün bugün kulüp televizyonunda ve kulüp resmi internet sitesinde yayımlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle PFDK'ye sevk edildiği belirtildi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Selahattin Baki ve Alper Pirşen de "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle disipline gönderildiği kaydedildi.

Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe pfdk
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Malatya Pütürge 3.9 ile sallandı
Dolandırıcıların yeni tuzak SMS'i bu oldu! Aman dikkat
Türkiye'yi koronavirüste ''kırmızı liste''ye aldılar!
Erdoğan imzaladı; ''devletin'' köprüleri tam kapanmada bayramda bedava!
Camdaki Kız'daki tepki çeken bekaret testi sahnesi için sessizliğini bozdu
Survivor'a damgasını vuran itiraf
Çernobil'de nükleer kabus geri döndü
CHP’yi FETÖ’nün siyasi ayağıdır” dedi, sosyal medya ayağa kalktı
Pazarlarda tezgahlar yeni yasaklarla açıldı!
Pes! Vallahi pes, billahi pes! HES kodlu kumarhane kurmuşlar!