Fenerbahçe'de 3. Moussa Sow dönemi

Sarı-Lacivertliler’in transferdeki rotası Moussa Sow’a döndü. Aykut Kocaman, Fernandao’nun durumunun belirsiz olması nedeniyle yönetimden, “Forvete birini alsak bile Moussa Sow’u da kadromuza katmalıyız” mesajını göndermişti.

Senegalli oyuncu için Al Ain ile yeniden görüşmeler başlamıştı. Yapılan pazarlıklarda tarafların büyük ölçüde anlaşmaya vardıkları kaydedildi. Bunda, Sow’un da Fenerbahçe’ye gelmek için kendi kulübünün yönetimine baskı yapmasının etkisi oldu. İmzaların önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor.

185 maçta 75 gol

Transfer resmen biterse, Moussa Sow, Fenerbahçe’deki 3. dönemine başlayacak. Tecrübeli forvet ilk olarak 2011-12 sezonunu devre arasında Lille’den 10 milyon Euro’ya transfer edilmişti. Sow, geçtiğimiz sezon da kiralık olarak Çubuklu formayı terletmişti. Fenerbahçe kariyerinde 185 resmi maça çıkan 31 yaşındaki oyuncu, 75 gol kaydederken 32 de asist yaptı. Moussa Sow, oynadığı süre boyunca sadece performansıyla değil, kişiliğiyle de taraftarların en sevdiği isimler arasında yer aldı.

Yine feda diyecek

Aykut Kocaman, Sow’la birlikte hücumda çok önemli bir seçeneğe sahip olacak. Senegalli oyuncu, forvetin yanı sıra sol kanatta da görev yapabiliyor. Takımı ve ligi yakından tanıması, Kocaman ile daha önce çalışmış olması; tecrübeli oyuncuyu Fenerbahçe için çok cazip bir seçenek haline getirdi. Sow, geçtiğimiz sezon Sarı-Lacivertli formayı giyebilmek için Al Ain’deki 4 milyon Euro’luk maaşından feragat ederek 2 milyon Euro’ya oynamıştı. Sow’un bu sezon da aynı rakama oynaması bekleniyor.

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