Fenerbahçe'de Ali Koç'a yeni rakip

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Engin Verel, 25-26 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek kongrede başkan adayı olacağını duyurdu.

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Engin Verel, Twitter'dan başkan adaylığını duyurdu.

Engin Verel yaptığı paylaşımda, "Sevgili Fenerbahçe kongre üyeleri, Başkanlık adaylığımı yarın saat 15.00'te açıklayacağım. Her şey Büyük Fenerbahçe için. Saygılarımla." ifadelerini kullandı.

Eyüp Yeşilyurt da başkanlık için mücadele vereceğini duyurmuştu.

Fenerbahçe'de Ali Koç, Engin Verel ve Eyüp Yeşilyurt başkanlık için yarışacak.

Engin Verel kimdir?

Engin Verel, 15 Eylül 1956 tarihinde İstanbul'da doğdu. Engin Verel, futbola dayısının futbol takımı Davutpaşa'da başladı. 1973'te Galatasaray'a transfer olan Engin Verel, 1975'te Fenerbahçe'ye geçti. Engin Verel, Fenerbahçe'de 2 lig şampiyonluğu yaşadı. 1979'dan itibaren 4 yıl Avrupa'da futbol oynadı.

İlki başardı

Türkiye'den Avrupa'ya giden ve bir Avrupa takımında (RSC Anderlecht) şampiyonluk yaşayan ilk Türk futbolcusudur. Fransa'da Lille OSC (1981 - 1982) takımında forma giydiği yıllarda en iyi yabancı futbolcu seçildi. Paris Saint-Germain FC ile Paris Parc de Prince Stadı'nda rövaşatayla attığı gol Fransa'da son 25 yılın en güzel golü seçildi. Türkiye'ye geri döndü ve iki sene de Fenerbahçe oynadıktan sonra Ağustos 1987'de Fenerbahçe ile Rizespor arasında İstanbul'da oynanan jübile maçında Onur Kayador ile birlikte futbola veda etti.

35 kez milli takımlara çağrılan Engin Verel, 5 kez Türkiye U-18, 4 kez Türkiye U-21, 26 kez de Türkiye forması olmak üzere toplam 34 kez millî formayı giymiştir.