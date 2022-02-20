Büşah Gencer yazdı: Hatayspor'u Serdar Dursun'un penaltıları, Altay'ın muhteşem kurtarışlarıyla 2-0 yenen Fenerbahçe'de bir yıldız doğdu: 16'lık bir star Arda Güler

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayan Fenerbahçe, karşılaşmadan 2-0’lık skorla galip ayrıldı.

Büşah Gencer yazdı:

24 Şubat Perşembe gecesi TSİ 23.00'te Eden Arena'da oynanacak Slavia Prag-Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi rövanş maçı anlaşılan o ki, Sarı-Lacivertlilerde bayağı önemsenmiş...

Kadıköy'de geçtiğimiz perşembe ilk maçta Slavia Prag'a karşı alınan 2-3'lük yenilginin o muhteşem kadrosu (!..), Hatayspor lig maçının ilk 11'inde tam anlamıyla forma bulamamış.

16 Yaşındaki Arda, 19 yaşındaki Çağatay'ın Fenerbahçe ilk 11'inde olmaları bana göre gecenin en ama en güzel hareketiydi...

22 yaşındaki Burak'a 86'ncı dakikada bile olsa forma verilmesi gençlerin ince ince kazanımı demekti...

Ekonomik krizin acımasızca yaşandığı ülkemizde ve bu uçuk kur ortamında "yerli malı" genç futbolculara ağırlık vermek Fenerbahçe'nin kurtuluşudur..

Düşünün; Temmuz-2021 transferinde 1 Euro 9-10 liraydı, şu anda 15.5 lira olan Euro, Temmuz-2022 transfer ayında kaç lira olur bilemeyiz.. Bu kur oynaklığında yabancılara ödenecek milyon eurolar yine eskisi gibi kolayca sağa sola saçılabilir mi?.. Artık sanmıyorum!..

Zaten, son kullanma tarihi geçmiş çöp yabancılar yerine, az ama öz klas yabancılar Fenerbahçe için ekonomik açıdan da hayata dönüştür...

Bu arada unutmadan söyleyeyim; Hatay maçına Ozan Tufan'la başlanması da mantıklıydı.

BİR SÜPERSTARIN DOĞUŞU

Ben bu akşam Arda Güler'e kilitlendim.

Bu genç adam Allahın bir lütfu...

Genç Muhammed gibi, çok çabuk havaya giren bir karakter değil...

Kuvvetli, inatçı, hırslı, beyni ayağına iyi hükmediyor ve en önemlisi kaybettiği topun peşine amansızca düşüyor. Mesela Çağatay iki pozisyon kaybetti, morali bozuldu, temposu düştü ama Arda'da böyle durum yok, demoralize olmuyor büyük bir hırsla devam ediyor, kaptırdığını inatla tekrar kapıyor. Oynadığı 72 dakikada Crespo'nun düşürülmesiyle sonuçlanan ilk penaltı pozisyonunun pasını veren adam Arda'ydı.

Eyyy İsmail hoca;

Bu Arda Güler'in üstünde çok çalış, senin Fenerbahçe'ye verdiğin en büyük armağan olabilir. Genç Çağatay'a da hırs-moral motivasyon aşıları arttırmalısın, çünkü onun da kumaşı iyi. Burak'ın da moral bulup güçlenmesi için, daha çok maç deneyimi olmasını gerçekleştir...

CANKURTARAN ALTAY

Hatay maçında da bir kez daha görüldü; gol kaçırma ve rakip kaleye isabetsiz dokunuşların sıkıntısı devam ediyor, Fenerbahçe'de son darbeyi vuracak fırsatçı ve tam isabetçi golcü yok... Pırpır Rossi, rakibin dikkatini dağıtmak için iyi de, onun da "son ütücü" olduğu söylenemez.. golcü diye getirilen Berisha için söylenecek bir sözüm olamaz zaten..

Fenerbahçe akşam Hatayspor'u Serdar Dursun'un penaltı golleriyle 2-0 yenip 3 puanı aldı. Kalede Altay'ın devleştiğini, en az mutlak 2-3 gollük pozisyona hakim olduğunu yaşadık. Kendisine yakışan kurtarışlarıyla kaleci Altay geceyi de kurtaran adam oldu.

Şampiyonluk için değil belki, ama gelecek sezon Avrupa için ligdeki bu galibiyetler çok ama çok önemli. 2'de 2 yapan Arap İsmail Kartal ve çocukları; şimdi sırada perşembe gecesi var, savaşan ve sonuna kadar savaşmayı bırakmayan bir 11'le ve maç içi ufak tefek makyajlarla Prag'dan da zaferle dönebilirsiniz.

Yeterki inançsızlara forma giydirmeyin orada...