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Fenerbahçe'de Samet Akaydın PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe'de Samet Akaydın PFDK'ya sevk edildi
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Fenerbahçe'nin tecrübeli savunma oyuncusu Samet Akaydın, Trabzonspor maçında Trezeguet'ye tükürdüğü iddiasıyla PFDK'ya sevk edildi.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hukuk Müşavirliği’nce 22.05.2023 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu SAMET AKAYDİN’in 18.05.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki “tükürmesi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 22.05.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Etiketler Fenerbahçe samet akaydın fenerbahçe trabzonspor
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