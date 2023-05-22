Fenerbahçe'de Samet Akaydın PFDK'ya sevk edildi
Fenerbahçe'nin tecrübeli savunma oyuncusu Samet Akaydın, Trabzonspor maçında Trezeguet'ye tükürdüğü iddiasıyla PFDK'ya sevk edildi.
TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Hukuk Müşavirliği’nce 22.05.2023 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu SAMET AKAYDİN’in 18.05.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki “tükürmesi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 22.05.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
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