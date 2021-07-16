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  5. Fenerbahçe'den ayrılan Gökhan Gönül'ün yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'den ayrılan Gökhan Gönül'ün yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'den ayrılan Gökhan Gönül'ün yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'ye veda eden Gökhan Gönül, Çaykur Rizespor'a transfer oldu.

Fenerbahçe'yle yollarını ayıran Gökhan Gönül, Çaykur Rizespor'la resmen anlaşmaya vardı. Karadeniz ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzalayan Gönül, kısa süre içinde Çaykur Rizespor'un Erzurum'daki kampına katılacak.

Çaykur Rizespor'dan transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz, tecrübeli defans oyuncusu Gökhan Gönül ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Kendisini 2 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan Gökhan Gönül için düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanımız Tahir Kıran katıldı" ifadelerine yer verildi.

Etiketler Çaykur Rizespor gökhan gönül fenerbahçe Çaykur Rizespor
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