Fenerbahçe'den ayrılan Gökhan Gönül'ün yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe'ye veda eden Gökhan Gönül, Çaykur Rizespor'a transfer oldu.
Fenerbahçe'yle yollarını ayıran Gökhan Gönül, Çaykur Rizespor'la resmen anlaşmaya vardı. Karadeniz ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzalayan Gönül, kısa süre içinde Çaykur Rizespor'un Erzurum'daki kampına katılacak.
Çaykur Rizespor'dan transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz, tecrübeli defans oyuncusu Gökhan Gönül ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Kendisini 2 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan Gökhan Gönül için düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanımız Tahir Kıran katıldı" ifadelerine yer verildi.
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