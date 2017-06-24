Fenerbahçe'den Robben'e yıllık 5 milyon euro

Fenerbahçe'nin Bayern Münih'in Hollandalı yıldızı Arjen Robben'in menajeri ile bir araya geldiği bildirildi.



Sarı-Lacivertli kulübün, Robben için yıllığı 5 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme önerdiği, Bayern Münih kulübüne de ödenecek miktarın ise 2.5 milyon euro olduğu ifade edildi.



Görüşmelerin olumlu gittiği ifade ediliyor. Fenerbahçe'nin kasasından Robben için 2 yılda Bayern Münih'e ödenecek bonservis ücreti de dahil olmak üzere toplam 12.5 milyon euro çıkacak.



Jeremain Lens'in maliyeti çok daha yüksek... Sunderland 8 milyon euro bonservis isterken, Lens de yıllık 4 milyon euro talep etmişti. Lens'in 2 yıllık maliyeti 16 milyon euroyu buluyordu. Bu Fenerbahçe'nin Robben ile ilk kez temasa geçişi değil. Hollandalı yıldız 2 yıldır Fener'in gündemindeydi.



33 yaşındaki yıldız oyuncunun sözleşmesi önümüzdeki sezon sona erecek. Bu yüzden Bayern Münih'in de fazla zorluk çıkarmayacağı de gelen haberler arasında. Robben'in Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşirse Fenerbahçe tribünleri bayram yapacak. Kombine gelirleri katlanacak.



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