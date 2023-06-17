Fenerbahçe’nin borcu açıklandı

Fenerbahçe Kulübü’nde düzenlenen Olağan Mali Genel Kurul’da, sarı lacivertli kulübün borcu açıklandı.

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, 2022 yılındaki mali faaliyetlere ilişkin detayları paylaştı. Bilecik, Fenerium ve futbolcu satışlarından elde edilen açıklarken, kur ve enflasyon farkı nedeniyle ortaya çıkan olumsuz tabloya da değindi.

Bilecik, son olarak 2018’de göreve geldikleri zamanki borç rakamıyla, şu anki borç tutarını karşılaştırdı:

“Bildiğiniz gibi Fenerium spor dünyası içerisinde Türkiye’de neredeyse mağaza zinciri dahilinde en büyük yapılardan bir tanesi. 217 milyon olan ciro, 462 milyon TL’ye çıktı. Karımızı %194 olarak artırarak çok önemli katkı yapan noktalardan bir tanesi oldu.”

“340 MİLYON TL VERGİ ÖDENDİ”

“2021 yılında 169 milyon TL vergi ödeyeceğimizi beyan etmiştik ve ödedik. Aynı şekilde 2022 yılında 340 milyon TL vergi nakit olarak ödenmiştir. Hem sporcularımıza hem de tedarikçilerimize vadesi geçmiş borcumuz bulunmamakta olup, tüm ödemelerimiz nakit akışa uygun hale getirilmiştir. Son yıllarda yüksek bonservisli oyuncu satışı 2022 yılında da, özellikle Kim Min Jae’nin katkılarıyla kasamıza yaklaşık 25 milyon Euro girdi olmuştur.”

“GELİR TABLOLARIMIZ NEGATİF ETKİLENDİ”

“Bugün kur ve enflasyon farkına baktığımızda, sadece Euro’nun artış hızı yüzde 30. Gelirlerimizin tamamı TL, giderlerimizin yüzde 80 civarı Euro. Enflasyon ise, bir önceki yıla göre %64. Bunların hepsi gelir tablolarımızı negatif etkileyen şeyler. En büyük yaralarımızdan bir tanesi, yayın ve İddia gelirleri. Naklen yayın havuzundaki gelir kaybımız maalesef muazzam şekilde devam etmekte. 2021 yılında TL bazında 212 milyon TL iken, 2022 yılında 208 milyon TL arttı. Kur o kadar artmışken, enflasyon farkı bu kadar varken, kasamızda 140 milyon TL olması gerekirken bu paraya dokunamadık.”

“BORÇ 612 MİLYON EURO’DAN 386 MİLYON EURO’YA”

“Mayıs 2018’de göreve geldiğimizde Euro bazında, bunların hepsi denetlenmiş rakamlar, 612 milyon Euro borç stoğunu devralmıştık. Yıllara sarih olarak TL’nin, TEFE/TÜFE’nin artış hızı bu kadar iken bizim Euro bazında borç stoğunu nereye getirdiğimizi görebilirsiniz. Aralık 2018’de 613 milyon Euro’ya düştü, minik de olsa bir iyileşme oldu. 2019’da yine önemli bir iyileşme var ama Aralık 2021’e geldiğimizde 412 milyon Euro, Aralık 2022’ye geldiğimizde 386 milyon Euro’luk borç stoğuna erişmiş vaziyette. Bu kadar olumsuzluğun içerisinde bu işleri yapan önemli yapılar var.”

“DOĞRULARIN YEMİN ETMEYE İHTİYACI YOKTUR”

“2018’de 612 milyon Euro borç devralmıştık. Borcu yüzde 60 oranıyla 386 milyon Euro’ya düşürmüş olduk. Bu işin özeti budur. Doğruların yemin etmeye ihtiyacı yoktur. En temel doğrulardan bir tanesi Ali başkan kimsenin ortaya koyamayacağı cömertlikle kulübün ihtiyaçlarına sessiz kalmadı.”

TOPLAM BORÇ 7 MİLYAR 686 MİLYON LİRA

Bilecik’in ardından kürsüye gelen Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, 31 Aralık 2022 itibarıyla kısa vadeli yükümlülüklerinin 3 milyar 407 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 4 milyar 279 milyon lira olmak üzere toplam borcunun 7 milyar 686 milyon lira olduğunu söyledi.