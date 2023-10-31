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Fenerbahçe'nin Dünya Rekoru kırmasına 7 maç kaldı

Fenerbahçe'nin Dünya Rekoru kırmasına 7 maç kaldı
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Yeni sezona hızlı galibiyet serisi ile başlayan ve oynadığı son 21 resmi maçtan da sahadan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, 7 karşılaşmayı daha kazanması halinde dünya rekoru kıracak.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Pendikspor'u 5-0 yenen Fenerbahçe, geçen sezonki Gaziantep FK ve Başakşehir maçlarıyla birlikte üst üste kazanma sayısını 21'e çıkardı.  

Sarı lacivertli takım, Manchester City'yi (21) yakalayarak Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük ligindeki en iyi 3. galibiyet serisini yineledi.

REKOR 27 MAÇ 
Fenerbahçe, 7 maç daha üst üste kazanması durumunda dünya rekoru kıracak.

NTV Spor'un haberine göre bu alanda dünya rekoru 27 maç ile Galler temsilcisi The New Saints'e ait. 

Maç kazanma rekorları şu şekilde: 

1- The New Saints (Galler): 27 maç (2016)

2- Ajax (Hollanda): 26 maç (1971-1972)

3- Ajax (Hollanda): 25 maç (1995)

4- Coritiba (Brezilya): 24 maç (2011)

5- Bayern Münih (Almanya): 23 maç (2020)

6- Real Madrid (İspanya): 22 maç (2014)

7- Rangers (İskoçya): 21 maç (2013-2014)

8- Manchester City (İngiltere): 21 maç (2020-2021)

9- Fenerbahçe (Türkiye): 21 maç (2023)

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe rekor dünya rekoru
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