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  5. 17 Mart 2018 12:56

Fenerbahçe'nin koreografisi medyaya sızdı !

Fenerbahçe'nin Ülker Stadı'ndaki Galatasaray maçında yapacağı koreografinin görüntüsü medyaya sızdı.

Fenerbahçe'nin koreografisi medyaya sızdı !
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Süper Lig’de bu akşam oynanacak Fenerbahçe Galatasaray maçı öncesi sarı lacivetli tribünlerin özel bir çalışma içerisinde oldukları biliniyordu.

Dev derbide ezeli rakiplerine gönderme yapmak isteyen Fenerbahçeli taraftarlar Ülker Stadı tribünlerinden maç öncesi bir koreografi hazırlayacak. Ağlayan aslan figürünü kampıçalayarak terbiye eden Fenerbahçe formalı bir futbolcu görseli kullanılacak koreografinin okul açık tribününde açılması bekleniyor.

Tamamen dolu olması beklenen statta yapılacak bu özel çalışma karşılaşma öncesi sosyal medyadan sızdırıldı. Fenerbahçe’nin bu göndermesi daha maç başlamadan çok konuşulanlar arasına girdi.

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